Juliette durante o Saia Justa, do GNT - Reprodução de vídeo

Juliette durante o Saia Justa, do GNTReprodução de vídeo

Publicado 21/05/2026 07:35

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"Confesso que me arrependi de uma coisa: teve um dia em que eu dei um depoimento aqui dizendo que tinha sexo todos os dias. Eu fui muito generosa", afirmou ela, aos risos. Romulo Estrela, convidado do programa, quis entender o contexto da história. "Uma vez eu falei assim: é todo dia que tem sexo, mas eu me arrependi. Porque: não é todo dia não, eu confesso", expôs Juliette.

Em seguida, a influenciadora digital disse que, na época, o assunto se estendeu para um grupo com as amigas. "Depois disso, elas perguntaram: 'Será que tem alguma coisa errada comigo? Porque comigo não é assim!'".

Juliette, então, se retratou em tom bem humorado. "Falei: amiga, não. Três vezes na semana está ótimo!". Romulo Estrela se divertiu: 'Ah, Juliette. Pelo amor de Deus, para com isso". A apresentadora seguiu: "Foi só uma piada". Eliana provocou: "Outra vez brincando com isso, fala a real então, poxa". "Eu estou vermelha, vocês querem saber quantas vezes, né? Deixa para o próximo bloco", despistou a cantora.

Juliete e Kaique assumiram o namoro publicamente em dezembro de 2023. Os boatos de romance, no entanto, surgiram em abril do mesmo ano. A artista foi pedida em casamento pelo atleta em dezembro de 2024, durante sua festa de aniversário adiantada.