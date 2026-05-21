Juliette durante o Saia Justa, do GNTReprodução de vídeo
silêncio! @juliette veio fazer um esclarecimento:#SaiaJusta pic.twitter.com/warJpJIP5U— Canal GNT (@canalgnt) May 21, 2026
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