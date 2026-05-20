Romulo Arantes Neto em cena de Quem Ama CuidaReprodução de vídeo / TV Globo
acho que a diva não aceitou muito bem o término com o Pituxo#QuemAmaCuida #TVGlobo pic.twitter.com/dPWBwm3RVi— TV Globo (@tvglobo) May 20, 2026
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