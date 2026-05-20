Romulo Arantes Neto em cena de Quem Ama Cuida - Reprodução de vídeo / TV Globo

Romulo Arantes Neto em cena de Quem Ama CuidaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/05/2026 07:42

Rio - Romulo Arantes Neto movimentou as redes sociais ao surgir de toalha em uma cena da novela "Quem Ama Cuida", exibida na noite desta terça-feira (19), na TV Globo. Na sequência, Pitucho, personagem do ator, dizia para Brigitte (Tatá Werneck) que não queria mais ficar com ela. A jovem não aceitou bem ao término do relacionamento e surtou.

acho que a diva não aceitou muito bem o término com o Pituxo#QuemAmaCuida #TVGlobo pic.twitter.com/dPWBwm3RVi — TV Globo (@tvglobo) May 20, 2026

A boa forma de Romulo impressionou os internautas. "Pelo amor de Deus, o que esse homem é gostoso, é sacanagem", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Desculpa, Romulo Arantes Neto, te sexualizei mas não tem condição ser um absurdo de gostoso assim não", opinou outro. "O Romulo Arantes Neto explodindo de gostoso", disparou uma terceira pessoa.

Outros comentários como "Rpmulo Arantes Neto, que delícia", "um minuto de silêncio para Rômulo Arantes Neto! Meu Deus!", "Tinha esquecido o quanto o Romulo Arantes Neto é saboroso, meu Deus", "O Romulo Arantes é muito gostoso meu pai amado" também foram publicados na rede social.

"Quem Ama Cuida" marca o retorno de Romulo às novelas. O último folhetim que ele havia feito foi "Fuzuê" (2023). Na vida real, o ator é casado, desde 2024, com a influenciadora digital e empresária Mariana Saad.