Pedro descobre mentira de Bruna sobre gravidez Globo/ Manoella Mello

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Rio - Nos próximos capítulos de "Quem Ama Cuida", Pedro (Chay Suede) se desentende com o pai, Ademir (Dan Stulbach), ao contar sobre a gravidez de Bruna (Nanda Marques). Chateado com a postura dele após a notícia, o advogado divide suas frustrações com a namorada enquanto ela esconde a verdade sobre a suposta gestação. 
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Pedro termina namoro com Bruna após descobrir farsa - Globo/ Manoella Mello
Pedro descobre mentira de Bruna sobre gravidez - Globo/ Manoella Mello
Pedro é levado ao hospital após sofrer acidente de carro - Globo/ Manoella Mello
A situação muda quando um carro começa a persegui-los e, de forma agressiva, fecha o veículo de Pedro e o faz capotar ao perder o controle. O casal é socorrido desacordado e o rapaz desperta já no hospital com ferimentos leves, tomado pela preocupação com a namorada e, principalmente, com o bebê, que acredita esperar.
Ao encontrar o médico, insiste em saber sobre o filho e recebe a revelação devastadora: Bruna nunca esteve grávida. A informação o desestabiliza completamente. Em choque, Pedro confronta Carmita (Deborah Evelyn) e depois a própria namorada, acusando as duas de terem sustentado a mentira para prendê-lo na relação.
Bruna diz que agiu por insegurança e medo de perdê-lo, mas o advogado se sente traído e lembra que ela alimentou a farsa. Dilacerado, ele afirma que foi enganado no seu desejo de ser pai, e decide colocar um ponto final no relacionamento.