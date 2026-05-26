Patrícia Abravanel se surpreende após participante errar pergunta no 'Show do Milhão' - Reprodução / SBT

Patrícia Abravanel se surpreende após participante errar pergunta no 'Show do Milhão'Reprodução / SBT

Publicado 26/05/2026 12:36 | Atualizado 26/05/2026 12:36

Rio - Uma participante do quadro “Show do Milhão”, exibido no “Programa Silvio Santos” no último domingo (24), chamou atenção após deixar a competição logo na primeira pergunta. A situação surpreendeu até Patrícia Abravanel, que reagiu no palco ao erro da competidora.



Antes do início do jogo, Patrícia conversou com Andréa e perguntou como ela avaliava o desempenho dos outros participantes do programa. Em tom descontraído, a participante respondeu: “Eu consegui responder a maioria, mas eu não posso falar muito, vai que de repente al...”.



Na sequência, a apresentadora tentou tranquilizá-la. “Aqui são conhecimentos gerais. Não dá para saber de tudo, mas se Deus quiser vão vir as melhores perguntas, as que você sabe mais”, afirmou.



Patrícia também conversou com Angela, mãe de Andréa, que acompanhava a disputa da plateia. “Aqui é diversão, mas dá um medo, um frio na barriga”, comentou a apresentadora.



A primeira pergunta da competição, que valia R$ 1 mil, questionava o significado da inscrição “ss” presente em alguns elevadores. As alternativas eram “saída secreta”, “subsolo”, “sem saída” e “saída suspensa”.



Andréa escolheu a opção “saída suspensa”, mas a resposta correta era “subsolo”. Ao ouvir a resposta da participante, Patrícia demonstrou surpresa e reagiu imediatamente: “Andréa?!”.

