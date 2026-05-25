Xuxa durante entrevista ao Fantástico - Reprodução de vídeo

Xuxa durante entrevista ao FantásticoReprodução de vídeo

Publicado 25/05/2026 07:42

Rio - Xuxa Meneghel, de 63 anos, revelou detalhes da turnê "O Último Voo da Nave", que estreia em julho, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (24). Com quatro décadas de carreira, a artista contou que sua famosa embarcação terá o dobro do tamanho da original.

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"Eu vou ter ela (nave) em 360 graus. E agora ela tem essa possibilidade de passar por cima da cabeça das pessoas, fazer esse voo enlouquecedor", adiantou Xuxa. A nave é construída em Amsterdã, na Holanda.

Para a série de shows, a loira contou que terá que "recolocar a voz" em 17 canções e afirmou: "Tem músicas que nunca cantei em show, que vou colocar pela primeira vez", disse ela, apontando "Quem Sabe um Dia". Em seguida, mais detalhes foram anunciados. "Vou ter minhas paquitas comigo, os melhores bailarinos";

Xuxa revelou, ainda, que tem se preparado para a turnê há mais de um ano. "Faço pilates, ginástica, tudo o que tenho que fazer para poder aguentar". Empolgada, a artista destacou: "Eu quero muito viver isso, cara. Eu quero que a Beyoncé fale: 'como é o nome dela? Xuxa?' (risos). Madonna, me desculpa. Eu estou metida, mas eu quero o melhor, cara. Querer, poder e conseguir", brincou.

Por fim, Xuxa comentou: "Quero demais ver a carinha de cada um que cresceu comigo. Eu quero me emocionar, quero chorar junto com eles... Quero ver realmente as pessoas virarem criança de novo".