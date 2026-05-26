Daniel Filho durante o Sem Censura - Reprodução do Instagram

Daniel Filho durante o Sem CensuraReprodução do Instagram

Publicado 26/05/2026 07:06

Rio - Daniel Filho recordou a saída da TV Globo nos anos de 1990 durante o "Sem Censura", da TV Brasil, em homenagem a ele, nesta segunda-feira (25). O diretor de 88 anos expôs os motivos por trás de sua decisão na época e analisou o impacto que o cargo na emissora tinha na sua vida.



"Eu me reencontrei. O poder é um lugar muito complexo, que cria muitos amigos falsos e inimigos poderosos. Eu até usei essa frase quando pedi demissão (da Globo), o que foi um espanto para todo mundo. Eu estava ganhando uma fortuna. Eu disse: 'eu quero saber quem sou eu sem essa cadeira em que estou sentado'. A cadeira do poder é uma cadeira que cria uma redoma em torno de você", disse.

Daniel também apontou o sentimento de falta de reconhecimento na Globo. "Eu dizia: 'estou pedindo para sair, porque não aguento mais'. Porque também tinha um outro lado terrível, que era, mal comparando, eu preparava a parceira e, na hora de ir para a cama, eu entregava para outro fazer (risos). Então, quer dizer, ficava preparando o programa, a ideia… É realmente muito frustrante".

"E eu estava com tanta razão, que produzi um programa, que foi o 'Confissões de Adolescente' (1994, exibido na TV Cultura), que é algo meu. E se você pensar o que está na TV Globo, que meu nome nem aparece, nem dizem que eu tenho algo a ver com isso… Então, finalmente, eu consegui ter algo que eu posso chamar de meu", contou.

O sucesso "Confissões de Adolescente", então, fez com que a emissora desejasse o retorno de Daniel, o que ocorreu em 1995. Ele, que trabalhou em novelas como "Irmãos Coragem" (1970), "Selva de Pedra" (1972) e "Pecado Capital" (1975), deixou o canal em definitivo 20 anos depois.

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