Sônia Abrão comandará atividade no reality ’Casa do Patrão’ - Divulgação/ Rede TV

Sônia Abrão comandará atividade no reality ’Casa do Patrão’Divulgação/ Rede TV

Publicado 26/05/2026 20:18

Rio - Sônia Abrão invadirá o reality show "Casa do Patrão", da Record, para comandar uma dinâmica na manhã desta quarta-feira (27). A participação especial da comandante do "A Tarde é Sua", da RedeTV!, promete testar alianças e elevar os ânimos entre os integrantes da atração.

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A chegada da apresentadora ocorrerá após a formação do do Tá na Reta na noite desta terça (26) e na véspera de mais uma eliminação na casa.

Comandado por Leandro Hassum e idealizado por Boninho, o reality "Casa do Patrão" é exibido diariamente às 22h30 na Record. O projeto é uma parceria da emissora com o Disney+.