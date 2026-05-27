Erick Jacquin durante o 'Masterchef Brasil'Reprodução de vídeo
Ser gamer é profissão?#MasterChefBr pic.twitter.com/57a3SMrcWS— MasterChef Brasil (@masterchefbr) May 27, 2026
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Vídeo: Jacquin dá resposta afiada ao descobrir profissão de participante do 'Masterchef'
Comentário do chef dividiu a opinião dos internautas
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