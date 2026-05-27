Erick Jacquin durante o 'Masterchef Brasil' - Reprodução de vídeo

Erick Jacquin durante o 'Masterchef Brasil'Reprodução de vídeo

Publicado 27/05/2026 07:06

Rio - Erick Jacquin teve uma reação inusitada ao descobrir a profissão de uma participante da nova temporada do "Masterchef Brasil", da Band. Júlia, de 31 anos, explicou para o chef de cozinha, no programa desta terça-feira (26), que era gamer e o jurado comentou que a ocupação "não era um trabalho".

"Você faz o que da vida?", perguntou Jacquin. "Eu faço live... Eu fico no computador jogando e o pessoal fica assistindo", explicou Júlia. O chef, então, deu uma resposta afiada para ela. "Você não faz p*rra nenhuma?... Só se divertir...". A participante riu da situação e comentou: "Meus pais falam a mesma coisa! É um trabalho muito gostoso". O jurado do reality insistiu: "Você não faz nada além de se divertir, isso não é trabalho".

Em seguida, Júlia destacou. "Alguém tem que explicar para o Jacquin que o gamer trabalha, gente. Ele não só joga, ele joga e trabalha".

O momento repercutiu nas redes sociais. "Conhecendo o Jacquin, já sabia q ele ia falar isso. Morri de rir", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "O choque do Jacquin foi tão genuíno que parecia reunião de família quando o filho solta: 'quero virar game'", disse outro. "Como não amar? O Jacquin fala mesmo", disparou uma terceira pessoa.

Houve quem criticasse a postura do chef: "Meu sonho alguém devolver o constrangimento para esse peixe boi", falou um internauta. "Está enraizado na mente das pessoas que para trabalhar não pode fazer algo que goste, pra trabalhar tem que fazer algo que não gosta ou não dá prazer em fazer. Ela poderia falar: " você não faz nada! Só fica provando comida", opinou outro. "Que esculacho se acontecesse comigo iria fingir desmaio ali mesmo", comentou mais uma pessoa.