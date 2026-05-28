Silvia Pfeifer comentou rejeição de casal lésbico na trama - Reprodução de Vídeo

Silvia Pfeifer comentou rejeição de casal lésbico na trama Reprodução de Vídeo

Publicado 28/05/2026 20:30

Rio - Silvia Pfeifer relembrou o polêmico casal formado com Christiane Torloni na novela "Torre de Babel" (1998), da TV Globo. A participação no "Sem Censura", da TV Brasil", nesta quinta-feira (28), a atriz falou sobre o enredo de Leila, personagem dela na trama escrita por Silvio de Abreu.

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"Nós éramos um casal e aí levantou várias questões que hoje ainda falamos. Quando eu fui convidada era para fazer um casal, mas a personagem da Torloni morreria, e eu iria me envolver com a personagem da Glória Menezes que era casada e tinha filhos", revelou.

A artista comentou as modificações no roteiro após o casal sofrer rejeição do público. "Nós duas conversando, ela em um chuveiro e eu no outro, você não via corpo, não via nada, só via a sombra...foi um escândalo e começou a vir a censura. Houve uma recuada e algumas coisas foram mais devagar. Não podia dizer eu te amo, nós não podíamos dar selinho", disse Silvia.

Com a repercussão negativa, Leila e a mulher, Rafaela, morreram na explosão do shopping Tropical Towers. A tragédia marcou uma reviravolta no folhetim e serviu de artifício para que o autor modificasse parte da história que não agradava os telespectadores.