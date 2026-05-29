Suzana Alves relembra personagem ’Tiazinha’ e desabafa sobre fama e exposição do próprio corpoLourival Ribeiro/SBT
Durante a entrevista, Suzana recordou que foi descoberta por acaso pela Band e explicou que, inicialmente, recusou participar do piloto do quadro no programa "H", que lhe trouxe notoriedade nacional. "Eu fiquei um pouco horrorizada com a questão da lingerie. Eu falei que não, agradeci", disse. Na semana seguinte, ligaram novamente para ela dizendo que Suzana "na cabeça".
A artista, então, aceitou gravar o piloto da atração depois de negociar o valor necessário para pagar a faculdade. Ela também solicitou que seu rosto fosse coberto. "Eu estava devendo a faculdade e perguntei para eles se eles me dariam o valor da faculdade e eu faria o piloto. Mas eu pedi para usar uma máscara, porque tudo já começou muito desconfortável para mim".
Suzana, ainda, lembrou da relação com o pai e citou os arrependimentos ligados à exposição do corpo. "Me arrependo da exposição do nu, de algo tão íntimo. Não é um arrependimento que eu sofro".
O título do livro lançado por Suzana faz referência justamente à personagem. Em "Por Trás da Máscara”, ela propõe uma reflexão sobre identidade, cura emocional e reconstrução pessoal a partir da própria história. “Quis fazer um livro acessível, uma leitura simples, voltada ao povão que me projetou. Uma leitura de 21 dias, em três partes, para você entender o meu processo e também se reencontrar nele", explicou.