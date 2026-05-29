Aline Mineiro e Mayara Cardoso - Reprodução do Instagram

Aline Mineiro e Mayara CardosoReprodução do Instagram

Publicado 29/05/2026 10:04

Rio - Aline Mineiro deu sua versão, através do Instagram Stories, nesta quinta-feira (28), sobre a briga com Mayara Cardoso durante evento de lançamento do "De Férias Com o Ex: Diretoria", da MTV Brasil, após a empresária se manifestar sobre o caso. A ex-integrante de "A Fazenda 13", da Record, também relatou detalhes da agressão que teria sofrido no reality e falou sobre o episódio ter ido parar na justiça.

"Prometo ser rápida, objetiva, sincera e honesta. Começando com algumas ressalvas no depoimento da nossa querida, da alecrim dourado, que comenta que nunca precisou desse tipo de coisa (barraco) e de situação para estar na mídia, que não resolve as coisas dela com agressividade. É sempre com muita luz, com muito amor", ironizou.



Em seguida, Aline explicou que a confusão entre as duas começou no reality. "Que engraçado, né? Que depoimento extremamente contraditório, porque quem foi expulsa do 'De Férias com Ex' por agressão, foi ela e não eu. Agressão essa totalmente covarde, feita pelas costas. Ela puxou meu cabelo e depois me enforcou. Não posso dar detalhes, depois que passar o episódio, vocês vão assistir, posso falar mais sobre".

Ela comentou que Mayara só "colheu o que ela plantou". "Ela acha o quê? Que vai sair agredindo, enforcando, tentando matar e tá tudo certo? E sai plena e bela, e nada acontece? Tudo o que vai, volta. E remédio pra doido, é um doido e meio. Ela só teve o que ela procurou. Lembrando também que agora faremos uma troca genuína de processos porque o meu processo está sendo movido desde o ano passado, quando isso aconteceu. Então, agora será trocado".

"Outra coisa, ela quis muito me rebaixar como mulher comentando sobre: 'Ah, eu não precisei vender meu corpo'. Engraçado, né? Quem vive em festa de jogador de futebol, roletando, né, entre um e entre outro, não sou eu, meu amor, você pode ter certeza. Então, cuidado com o que você fala. É isso, espero ter esclarecido um pouco pra vocês. Não posso dar mínimos detalhes, mas depois que o episódio for ao ar, posso falar. Mas vou ali colocar um pouquinho de gelo no meu pulso porque o impacto foi forte’" concluiu.