João Silva - Clayton Felizardo / Brazilnews

João Silva Clayton Felizardo / Brazilnews

Publicado 29/05/2026 06:58

Rio - João Silva atualizou o estado de saúde do pai, Faustão, na noite desta quinta-feira (28), e revelou quando o apresentador deve receber alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O artista de 76 anos deu entrada na unidade de saúde nesta segunda (26), para realizar a retirada de uma sonda gástrica.

"Ele está bem, meu pai está bem, assim. A gente está nesses últimos três anos nessas batalhas duras, assim, mas está na melhor fase. A gente queria agradecer", afirmou o apresentador do SBT, à Quem, durante um evento de lançamento de uma plataforma de IA (Inteligência Artificial).

João citou, ainda, que o pai deve deixar o hospital em breve. "Acho que o começo da semana agora, segunda-feira (1º), acho que ele já deve ir pra casa", declarou.

Faustão enfrentou alguns problemas de saúde nos últimos anos. Entre maio e agosto de 2025, o apresentador ficou internado devido uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, ele passou por um transplante de fígado e retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein. Em agosto de 2023, apresentador recebeu um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca. Já em fevereiro do ano passado, ele voltou ao hospital para um transplante de rim.