Fernanda Paes Leme exibiu mudança no visual - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme exibiu mudança no visual Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2026 17:16

Rio - Fernanda Paes Leme decidiu fazer uma transformação no visual às vésperas de completar 43 anos. A apresentadora encurtou o cabelo e apostou em uma coloração acobreada para comemorar o aniversário no dia 4 de junho.

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"Fui lá e mudei! Aniversário chegando e bateu aquela vontade de mexer em alguma coisa...às vezes é o cabelo, às vezes é a vida toda", brincou na legenda.

Amigos famosos de Fernanda Paes Leme não perderam a chance de elogiar a mudança. "Está linda!!! Amei", disse Alice Wegmann. "Amiga do céu, você tá uma deusa. Te amo", Escreveu Fernanda Rodrigues. "Linda demais", afirmou Alvaro Xaro. "Que linda", declarou Giovanna Lancellotti.