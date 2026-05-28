Fernanda Paes Leme exibiu mudança no visual Reprodução/Instagram

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Rio - Fernanda Paes Leme decidiu fazer uma transformação no visual às vésperas de completar 43 anos. A apresentadora encurtou o cabelo e apostou em uma coloração acobreada para comemorar o aniversário no dia 4 de junho. 
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Fernanda Paes Leme apostou em tom acobreado nos fios - Reprodução/Instagram
Fernanda Paes Leme mexeu no cabelo antes do aniversário - Reprodução/Instagram
Fernanda Paes Leme - Reprodução/Instagram
Fernanda Paes Leme exibiu mudança no visual - Reprodução/Instagram
"Fui lá e mudei! Aniversário chegando e bateu aquela vontade de mexer em alguma coisa...às vezes é o cabelo, às vezes é a vida toda", brincou na legenda. 
Amigos famosos de Fernanda Paes Leme não perderam a chance de elogiar a mudança. "Está linda!!! Amei", disse Alice Wegmann. "Amiga do céu, você tá uma deusa. Te amo", Escreveu Fernanda Rodrigues. "Linda demais", afirmou Alvaro Xaro. "Que linda", declarou Giovanna Lancellotti. 