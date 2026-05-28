Carolina Ferraz - Reprodução / Instagram

Carolina FerrazReprodução / Instagram

Publicado 28/05/2026 12:31

Rio - Aos 58 anos, Carolina Ferraz apareceu sem maquiagem nas redes sociais nesta quinta-feira (28) e falou abertamente sobre seu processo de emagrecimento. A atriz contou que perdeu 12 quilos após iniciar uma dieta no começo do ano retrasado, mas revelou que recuperou parte do peso nos últimos meses.

Carolina Ferraz surge sem maquiagem nas redes Reprodução / Instagram

Nos vídeos publicados, Carolina mostrou a rotina antes de chegar a uma clínica especializada em tratamentos de emagrecimento e manutenção do peso, onde realiza acompanhamento há quase dois anos.“Indo para a clínica em que faço esse tratamento há quase 2 anos. Não sei se sabem, no início do ano retrasado, durante todo o ano passado, eu fiz uma dieta, cheguei a perder 12 quilos. Desses 12 quilos eu já engordei uns quatro. Mas faço manutenção”, contou.A apresentadora também explicou que segue focada na saúde e no bem-estar. Sem maquiagem, ela comentou sobre a naturalidade da rotina fora das câmeras.“A gente acorda, sai totalmente sem maquiagem, a vida como ela é. E vamos para a clínica cuidar da vida, da saúde. Viver muitos anos, com muita saúde, que é o que importa”, declarou.Nos últimos dias, Carolina já havia repercutido nas redes ao falar sobre autoestima e aparência sem filtros. Em outro vídeo, a atriz comparou imagens sob luz artificial e luz natural e refletiu sobre a forma como as pessoas se enxergam diante das câmeras.“A luz natural, gente, é sempre mais bonita. Sem filtro, sem nada”, afirmou ao mostrar o rosto de perto para os seguidores.