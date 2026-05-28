Carolina FerrazReprodução / Instagram
Nos vídeos publicados, Carolina mostrou a rotina antes de chegar a uma clínica especializada em tratamentos de emagrecimento e manutenção do peso, onde realiza acompanhamento há quase dois anos.
“Indo para a clínica em que faço esse tratamento há quase 2 anos. Não sei se sabem, no início do ano retrasado, durante todo o ano passado, eu fiz uma dieta, cheguei a perder 12 quilos. Desses 12 quilos eu já engordei uns quatro. Mas faço manutenção”, contou.
A apresentadora também explicou que segue focada na saúde e no bem-estar. Sem maquiagem, ela comentou sobre a naturalidade da rotina fora das câmeras.
“A gente acorda, sai totalmente sem maquiagem, a vida como ela é. E vamos para a clínica cuidar da vida, da saúde. Viver muitos anos, com muita saúde, que é o que importa”, declarou.
Nos últimos dias, Carolina já havia repercutido nas redes ao falar sobre autoestima e aparência sem filtros. Em outro vídeo, a atriz comparou imagens sob luz artificial e luz natural e refletiu sobre a forma como as pessoas se enxergam diante das câmeras.
“A luz natural, gente, é sempre mais bonita. Sem filtro, sem nada”, afirmou ao mostrar o rosto de perto para os seguidores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.