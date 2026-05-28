Wagner Moura apárece de bigode em clique publicado pelo operador de câmera Rachid Talidi Reprodução do Instagram

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Rio - Wagner Moura surgiu com um novo visual durante as gravações do filme "Flesh of the Gods", drama vampiresco estrelado ao lado de Kristen Stewart. Em um clique publicado pelo operador de câmera, Rachid Talidi, no Instagram, o ator aparece de bigode. 
No longa, Wagner interpretará Raoul enquanto Kristen dará vida à Kristen. Eles formam um casal de vampiros inserido no universo glamouroso e caótico de Los Angeles nos anos 1980. A trama promete misturar festas, violência, excessos e tensão em uma estética marcada pelo terror psicológico. As informações são do site "Deadline".
Vale lembrar que, neste ano, o artista brasileiro conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator e recebeu elogios internacionais pela atuação em "O Agente Secreto", trabalho que também garantiu indicações em premiações como Oscar e Critics Choice Awards.