Wagner Moura apárece de bigode em clique publicado pelo operador de câmera Rachid Talidi - Reprodução do Instagram

Wagner Moura apárece de bigode em clique publicado pelo operador de câmera Rachid Talidi Reprodução do Instagram

Publicado 28/05/2026 10:11

Rio - Wagner Moura surgiu com um novo visual durante as gravações do filme "Flesh of the Gods", drama vampiresco estrelado ao lado de Kristen Stewart. Em um clique publicado pelo operador de câmera, Rachid Talidi, no Instagram, o ator aparece de bigode.

No longa, Wagner interpretará Raoul enquanto Kristen dará vida à Kristen. Eles formam um casal de vampiros inserido no universo glamouroso e caótico de Los Angeles nos anos 1980. A trama promete misturar festas, violência, excessos e tensão em uma estética marcada pelo terror psicológico. As informações são do site "Deadline".

