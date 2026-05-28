Wagner Moura apárece de bigode em clique publicado pelo operador de câmera Rachid Talidi Reprodução do Instagram
Wagner Moura surge de bigode durante gravação de novo filme
Ator integra o elenco do longa-metragem 'Flesh of the Gods'
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