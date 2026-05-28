Paolla OliveiraGui Silva / Brazil News

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Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, marcou presença em um evento do Disney +, nesta quarta-feira (27), no Rio de Janeiro, depois de curtir uns dias de férias na Itália. Para a ocasião, a atriz apostou em um vestido de veludo, bota e jaqueta de couro. Simpática, ela posou para algumas fotos no local. 
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Isis Valverde - Gui Silva / Brazil News
Paolla Oliveira - Gui Silva / Brazil News
Paolla Oliveira - Gui Silva / Brazil News
Paolla Oliveira - Gui Silva / Brazil News
Isis Valverde - Gui Silva / Brazil News
Danni Suzuki - Gui Silva / Brazil News
Alan Rocha - Gui Silva / Brazil News
Outras celebridades como Isis Valverde, Vanessa Giácomo, Danni Suzuki, Sophia Abrahão, Sérgio Malheiros, Otaviano Costa, Bruno Gagliasso, Isabella Nassar e Alan Rocha, que estão entre os nomes de algumas produções do streaming deste ano, também participaram da celebração. 