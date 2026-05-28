Paolla OliveiraGui Silva / Brazil News
Paolla Oliveira e mais famosos capricham em looks para evento no Rio
Isis Valverde, Vanessa Giácomo também marcaram presença na celebração
Rodrigo Faro lista momentos difíceis no casamento com Vera Viel
Apresentador recordou perda gestacional e problema de saúde da mulher
Sabrina Sato sensualiza em cliques de lingerie
Apresentadora chamou atenção do marido, Nicolas Prattes
Igor Cosso oficializa união com Heron Leal
Ator e coreógrafo ficaram noivos em julho de 2024
Felipe Pezzoni comunica saída da Banda Eva: 'Chegou o momento'
Cantor assumiu os vocais do grupo em 2013
André Lamoglia publica foto agarradinho com Jade Picon
Influenciadora fez declaração para o ator nos comentários da postagem
Fernanda Paes Leme mostra resultado de mudança no visual
Apresentadora mexeu nos fios antes do aniversário de 43 anos