Sabrina Sato compartilhou fotos de lingerie - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato compartilhou fotos de lingerie Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2026 22:08

Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, arrancou elogios dos seguidores ao publicar fotos ousadas de um ensaio de lingerie, nesta quinta-feira (28). Nas imagens, a apresentadora surge usando calcinha e sutiã nas cores preta e vermelha.

fotogaleria

"Romântica mas com intenção", escreveu na legenda. A ex-BBB recebeu um comentário do marido, Nicolas Prattes. "Tô na tua".

Os seguidores também elogiaram o corpo escultural de Sabrina Sato. "Coisa mais linda do mundo", afirmou um perfil. "Sabe ser deusa", disse outro. "O corpo mais perfeito entre as celebridades", declarou um terceiro.