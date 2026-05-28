Sabrina Sato compartilhou fotos de lingerie Reprodução/Instagram

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Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, arrancou elogios dos seguidores ao publicar fotos ousadas de um ensaio de lingerie, nesta quinta-feira (28). Nas imagens, a apresentadora surge usando calcinha e sutiã nas cores preta e vermelha. 
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Sabrina Sato - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato divulgou cliques de ensaio de roupa íntima - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato ganhou elogios em fotos nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Sabrina Sato compartilhou fotos de lingerie - Reprodução/Instagram
"Romântica mas com intenção", escreveu na legenda. A ex-BBB recebeu um comentário do marido, Nicolas Prattes. "Tô na tua". 
Os seguidores também elogiaram o corpo escultural de Sabrina Sato. "Coisa mais linda do mundo", afirmou um perfil. "Sabe ser deusa", disse outro. "O corpo mais perfeito entre as celebridades", declarou um terceiro. 