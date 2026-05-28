Heron Leal e Igor Cosso oficializaram união no civil Reprodução/Instagram

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Rio - Igor Cosso se casou com Heron Leal em cerimônia civil realizada nesta quinta-feira (28). O ator e o coreógrafo divulgaram nas redes sociais imagens da celebração intimista que contou com a presença de alguns amigos no cartório. 
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Ator Igor Cosso se casou com o coreógrafo Heron Leal - Reprodução/Instagram
Igor Cosso e Heron Leal publicou fotos da cerimônia - Reprodução/Instagram
Heron Leal e Igor Cosso - Reprodução/Instagram
Igor Cosso posou com o marido, Heron Leal, e amigos - Reprodução/Instagram
Heron Leal e Igor Cosso oficializaram união no civil - Reprodução/Instagram
"Estado civil: oficialmente casados", escreveram na legenda. 
Nos comentários, o casal recebeu felicitações dos amigos famosos. "Que coisa linda! Parabéns!", desejou Rayssa Bratillieri. "Lindos!", exaltou Ricardo Tozzi. "Coisa linda!!!!!!! Delícia ver a felicidade de vocês", afirmou Letticia Munniz. "Lindos. Eu amo muito", escreveu Bia Arantes.
Juntos há quase sete anos, Igor Cosso e Heron Leal ficaram noivos em julho de 2024 durante um passeio de barco nas Ilhas Maldivas.