Heron Leal e Igor Cosso oficializaram união no civil - Reprodução/Instagram

Heron Leal e Igor Cosso oficializaram união no civil Reprodução/Instagram

Publicado 28/05/2026 19:45

Rio - Igor Cosso se casou com Heron Leal em cerimônia civil realizada nesta quinta-feira (28). O ator e o coreógrafo divulgaram nas redes sociais imagens da celebração intimista que contou com a presença de alguns amigos no cartório.

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"Estado civil: oficialmente casados", escreveram na legenda.

Nos comentários, o casal recebeu felicitações dos amigos famosos. "Que coisa linda! Parabéns!", desejou Rayssa Bratillieri. "Lindos!", exaltou Ricardo Tozzi. "Coisa linda!!!!!!! Delícia ver a felicidade de vocês", afirmou Letticia Munniz. "Lindos. Eu amo muito", escreveu Bia Arantes.