André Lamoglia posou coladinho com Jade Picon - Reprodução/Instagram

André Lamoglia posou coladinho com Jade PiconReprodução/Instagram

Publicado 28/05/2026 18:18

Rio - André Lamoglia, de 28 anos, compartilhou nesta quinta-feira (28) um registro coladinho com a namorada, Jade Picon, de 24. No clique, o ator e a influenciadora aparecem abraçados enquanto curtem um dia na praia.

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O artista completou a publicação com emojis de coração e fogo. Nos comentários, a influenciadora se declarou para o parceiro. "Te amo".

As especulações sobre o envolvimento do casal iniciaram em 2024. Em junho do ano passado, Jade publicou pela primeira vez uma foto de mãos dadas com André durante viagem para o Peru. Os dois assumiram o namoro início de 2026.