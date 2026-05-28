Filha de Carlos Alberto de Nóbrega, Maria Fernanda é pedida em casamento - Reprodução / Instagram

Filha de Carlos Alberto de Nóbrega, Maria Fernanda é pedida em casamentoReprodução / Instagram

Publicado 28/05/2026 14:08

Rio - Maria Fernanda Nóbrega, de 24 anos, anunciou nesta quinta-feira (28) que está noiva de David Barata. O pedido de casamento aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos, e foi compartilhado por ela nas redes sociais por meio de uma sequência de fotos ao lado do empresário.

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Filha de Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, e Andrea Nóbrega, de 57, Mafê, como é conhecida pelos seguidores, publicou registros do momento especial e celebrou a nova fase do relacionamento. “Forever starts now, David Barata”, escreveu na legenda da publicação.A notícia repercutiu entre amigos e famosos, que deixaram mensagens de carinho nos comentários. “Ah”, reagiu Maisa. “Congratulations!”, escreveu Lucas Jagger. “Ah! Lindos!”, comentou Flavia Pavanelli. “Eu amo vocês! Inexplicável!”, declarou Maria Braz.Maria Fernanda e David Barata assumiram o namoro em 2018. Na época, a influenciadora falou sobre o início da relação e destacou a conexão entre os dois. “Quero que vocês todos saibam que eu estou em uma era nova da minha vida, estou vivendo um amor que foi extremamente inesperado, nada planejado e está sendo a melhor coisa que poderia acontecer. Acho que todo mundo que me conhece sabe o quanto sou intensa e que quando eu me envolvo é para valer, mas agora está sendo uma coisa a mais!”, afirmou.Ela também descreveu o impacto do relacionamento em sua vida. “Eu achei alguém que todos os dias me faz sentir como se eu fosse a pessoa mais especial do mundo, alguém que me entende como ninguém, alguém que é tão igual a mim, alguém que tem a mesma intensidade que a minha, alguém ainda mais maluco que eu e esse alguém está me trazendo uma felicidade e um sentimento que ninguém nunca trouxe!”, completou.