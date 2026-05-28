Dona Déa Lúcia é ovacionada em ensaio aberto de musical sobre Paulo Gustavo no RioReprodução / Instagram
Dona Déa Lúcia é ovacionada em ensaio aberto de musical sobre Paulo Gustavo no Rio
Mãe do artista se emocionou no fim do espetáculo
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