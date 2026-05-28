Dona Déa Lúcia é ovacionada em ensaio aberto de musical sobre Paulo Gustavo no Rio - Reprodução / Instagram

Dona Déa Lúcia é ovacionada em ensaio aberto de musical sobre Paulo Gustavo no RioReprodução / Instagram

Publicado 28/05/2026 11:36 | Atualizado 28/05/2026 11:37

Rio - O ensaio aberto de “Meu Filho É Um Musical”, realizado nesta quarta-feira (27), no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca, no Rio, foi marcado por emoção e aplausos de pé para Dona Déa Lúcia. Mãe de Paulo Gustavo, ela subiu ao palco ao fim da apresentação e foi ovacionada pelo público presente.

Visivelmente emocionada, Dona Déa agradeceu o carinho dos fãs e falou sobre a dedicação da equipe envolvida no espetáculo, que estreia oficialmente nesta quinta-feira (28) e segue em cartaz até 19 de julho.

"Quero agradecer muito a essa menina que está aqui trabalhando, correndo o dia inteiro dentro do teatro, ensaiando sem parar. E agradeço também a vocês, que sempre foram fãs do meu filho. Sou muito grata por todo esse carinho. Tenho certeza de que, de onde ele estiver, ele está feliz, porque o Paulo respirava arte. O sonho dele era fazer um musical, então estou tentando fazer alguma coisa por ele", declarou.

O espetáculo revisita a trajetória de Paulo Gustavo (1978–2021) em uma encenação ambientada em um grande panteão inspirado na mitologia greco-romana. A montagem mistura humor, emoção e referências à carreira do humorista, eternizado pelo sucesso de “Minha Mãe É Uma Peça”, obra inspirada justamente em Dona Déa.

Na peça, a personagem inspirada na matriarca é interpretada por Stella Maria Rodrigues, atriz escolhida pelo próprio Paulo Gustavo para viver Dona Déa nos palcos em sua ausência. A montagem tem direção de João Fonseca, parceiro artístico de longa data do ator, texto de Fil Braz, responsável por escrever diversos projetos do humorista, e protagonismo de Pierre Baitelli e João Pedro Chaseliov.

Nos bastidores, o musical também reúne pessoas próximas ao artista. Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo, participa da produção, assim como Gui Barros e integrantes da equipe que acompanharam o ator ao longo da carreira.

Outro momento que chamou atenção durante o ensaio foi a homenagem aos filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas, Romeu e Gael. Duas esculturas dos meninos aparecem posicionadas em colunas gregas no cenário, cercadas por doces e guloseimas.

