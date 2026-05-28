Ex-BBB Samira Sagr e Christian Figueiredo curtem noite de japa juntosReprodução / Instagram

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Rio - Samira Sagr, do "BBB 26", reacendeu os rumores de um suposto romance com o youtuber e influenciador digital Christian Figueiredo, após compartilhar registros ao lado dele, no Instagram Stories, na noite desta quarta-feira (27). 
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Christian Figueiredo e Samira Sagr fazem trend do TikTok juntos - Reprodução / TikTok
Ex-BBB Samira Sagr e Christian Figueiredo curtem noite de japa juntos - Reprodução / Instagram
Em um dos vídeos, eles aparecem na varanda de um apartamento, no maior clima de descontração. Depois, a ex-BBB publicou outro registro ao lado dele em um restaurante japonês. No vídeo, Christian aparece servindo comida na boca de Samira, que escreveu: "Hoje é dia de sushi!".
Os rumores de um possível affair entre eles começaram quando os dois apareceram juntos em algumas publicações de Samira depois do término do "BBB 26", inicialmente em conteúdos vistos como colaborações e proximidade entre criadores de conteúdo.

A aproximação mais romântica, aos olhos do público, acontece meses depois do fim do casamento de Christian com a influenciadora Priscilla D’Ávila, conhecida como Zoo pela participação no programa "De Férias com o Ex". Os dois ficaram juntos por sete anos e são pais de Gael e Nikki. O término foi anunciado em janeiro. Samira, por sua vez, vive uma nova fase desde o fim do reality global.