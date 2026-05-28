Ex-BBB Samira Sagr e Christian Figueiredo curtem noite de japa juntosReprodução / Instagram
Os rumores de um possível affair entre eles começaram quando os dois apareceram juntos em algumas publicações de Samira depois do término do "BBB 26", inicialmente em conteúdos vistos como colaborações e proximidade entre criadores de conteúdo.
FAMOSOS: A ex-BBB Samira e Christian Figueiredo estiveram juntos recentemente. Será que teremos um novo casal? pic.twitter.com/rMGsDVjsHq— FOFOQUEI (@fofoquei) May 27, 2026
A aproximação mais romântica, aos olhos do público, acontece meses depois do fim do casamento de Christian com a influenciadora Priscilla D’Ávila, conhecida como Zoo pela participação no programa "De Férias com o Ex". Os dois ficaram juntos por sete anos e são pais de Gael e Nikki. O término foi anunciado em janeiro. Samira, por sua vez, vive uma nova fase desde o fim do reality global.