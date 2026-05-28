Ex-BBB Samira Sagr e Christian Figueiredo curtem noite de japa juntos - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Samira Sagr e Christian Figueiredo curtem noite de japa juntosReprodução / Instagram

Publicado 28/05/2026 10:19

Rio - Samira Sagr, do "BBB 26", reacendeu os rumores de um suposto romance com o youtuber e influenciador digital Christian Figueiredo, após compartilhar registros ao lado dele, no Instagram Stories, na noite desta quarta-feira (27).

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Em um dos vídeos, eles aparecem na varanda de um apartamento, no maior clima de descontração. Depois, a ex-BBB publicou outro registro ao lado dele em um restaurante japonês. No vídeo, Christian aparece servindo comida na boca de Samira, que escreveu: "Hoje é dia de sushi!".