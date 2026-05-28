Emma Heming Willis fala sobre saúde cerebral e vida como cuidadora do marido, Bruce Willis - Reprodução / Today

Emma Heming Willis fala sobre saúde cerebral e vida como cuidadora do marido, Bruce WillisReprodução / Today

Publicado 28/05/2026 09:09

Rio - Emma Heming Willis, mulher de Bruce Willis, atualizou o estado de saúde do ator durante participação no programa "Today", nesta quarta-feira (27). Diagnosticado com demência frontotemporal, o astro de Hollywood, que também desenvolveu anosognosia - condição neurológica onde a pessoa não entende as próprias limitações -, segue afastado da vida pública desde 2022.



fotogaleria

Ao ser perguntada sobre Bruce e as filhas, Emma afirmou que a família segue tentando atravessar o momento da melhor forma possível. "Estamos indo bem. Meu marido está apoiado e amado, e estamos fazendo o melhor que podemos dadas as circunstâncias", disse ela, que é casada com o ator desde 2009.

A modelo participou do programa para falar sobre saúde cerebral e sua atuação como cuidadora. Na conversa, ela destacou que cuidar de si também se tornou parte essencial desse processo. "O que eu aprendi é que é tão importante cuidar de nós mesmas. E se não estivermos cuidando de nós mesmas, como podemos cuidar das pessoas que amamos?", afirmou.



Emma também contou que passou a se interessar pelo tema após enfrentar episódios de "névoa cerebral" e buscar um especialista. A partir daí, fundou a "Make Time Wellness", marca voltada à saúde cerebral feminina.



Bruce Willis foi diagnosticado com afasia em 2022 e, no ano seguinte, a família confirmou a evolução do quadro para demência frontotemporal. Segundo Emma já disse anteriormente, o ator vive hoje em uma casa adaptada para suas necessidades, enquanto a família mantém uma rotina de visitas e convivência próxima.

Hoje, Bruce Willis tem 71 anos e é considerado um dos principais nomes do cinema de ação de Hollywood. Ao longo da carreira, estrelou filmes como "Duro de Matar", "O Sexto Sentido", "Armageddon", "Pulp Fiction" e "Os Mercenários", consolidando uma trajetória de mais de quatro décadas no cinema e na televisão.