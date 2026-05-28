Zeca Pagodinho e Antonio PitangaLucas Ramos / Divulgação
Zeca Pagodinho grava participação na cinebiografia 'Deixa a Vida Me Levar' em Xerém
Sambista encontrou o amigo Antonio Pitanga na ocasião
Rodrigo Faro lista momentos difíceis no casamento com Vera Viel
Apresentador recordou perda gestacional e problema de saúde da mulher
Sabrina Sato sensualiza em cliques de lingerie
Apresentadora chamou atenção do marido, Nicolas Prattes
Igor Cosso oficializa união com Heron Leal
Ator e coreógrafo ficaram noivos em julho de 2024
Felipe Pezzoni comunica saída da Banda Eva: 'Chegou o momento'
Cantor assumiu os vocais do grupo em 2013
André Lamoglia publica foto agarradinho com Jade Picon
Influenciadora fez declaração para o ator nos comentários da postagem
Fernanda Paes Leme mostra resultado de mudança no visual
Apresentadora mexeu nos fios antes do aniversário de 43 anos