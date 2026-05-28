Zeca Pagodinho e Antonio Pitanga - Lucas Ramos / Divulgação

Zeca Pagodinho e Antonio PitangaLucas Ramos / Divulgação

Publicado 28/05/2026 06:33

Rio - Zeca Pagodinho, de 67 anos, participou das gravações longa-metragem "Deixa a Vida Me Levar", cinebiografia inspirada na trajetória dele, em Xerém, na Baixada Fluminense, e cliques do momento foram divulgados nesta quarta-feira (27). Na ocasião, o sambista encontrou o amigo de longa data Antonio Pitanga, que faz parte do elenco, e os dois andaram que quadriciclo.

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Na diária, a produção, dirigida por Silvio Guindane, recriou momentos marcantes do cotidiano popular que ajudaram a construir a identidade musical e humana de Zeca. As filmagens iniciaram no dia 04 de maio e vão durar 5 semanas.

A trama é inspirada no livro "Zeca: Deixa o Samba Me Levar" e acompanha a vida de Jessé Gomes da Silva Filho que, mais tarde, ganharia o 'nome artístico' de Zeca Pagodinho. Mosquito interpretará o cantor na produção. Arlindinho também está confirmado no elenco como Arlindo Cruz (1958-2025), seu pai e parceiro essencial na trajetória de Zeca. Já Stephanie Serrat interpretará Beth Carvalho.





