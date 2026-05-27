Bella Campos ganhou elogios por mudança no visual - Reprodução/Instagram

Bella Campos ganhou elogios por mudança no visual Reprodução/Instagram

Publicado 27/05/2026 18:29

Rio - Bella Campos, de 28 anos, apostou em uma nova transformação no visual e mostrou o vídeo em que aparece com o cabelo descolorido. A atriz compartilhou nesta quarta-feira (27) surgiu ao som da música "Agora Eu Tô Assim", da cantora Pocah, exibindo o processo.

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Em outra publicação, a artista revelou que estreou os fios curtos e platinadas no desfile de inverno da Mondepars, marca de Sasha Meneghel. "Estava tudo tão lindo, chique, de uma sensibilidade e elegância impecável. Parabéns", disse ela.

O visual de Bella Campos foi alvo de elogios dos seguidores. "Você é belíssima", escreveu um perfil. "Seu nome veio certíssimo nessa vida pois beleza não te falta", comentou outro. "Todo dia uma cabelo melhor que o outro", afirmou um terceiro.