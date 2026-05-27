Demi Lovato - Reprodução / Instagram

Demi LovatoReprodução / Instagram

Publicado 27/05/2026 17:38 | Atualizado 27/05/2026 17:40

Rio - A cantora Demi Lovato confirmou um show solo em São Paulo como parte da turnê “It’s Not That Deep”. A apresentação acontece no dia 15 de setembro, na Suhai Music Hall, e marca o retorno da artista à cidade desde 2023.

Além da apresentação na capital paulista, Demi também sobe ao palco do Rock in Rio no dia 12 de setembro. Na mesma data, o festival ainda recebe shows de Maroon 5, Pedro Sampaio e J Balvin.

A venda de ingressos para o público geral começa nesta quinta-feira (28), às 10h pela internet e às 11h na bilheteria oficial. As entradas poderão ser parceladas em até três vezes sem juros. A comercialização online acontece pela Ticketmaster Brasil.

Confira os preços dos ingressos

Pista: R$ 490 (inteira) | R$ 245 (meia-entrada)

Pista Premium: R$ 790 (inteira) | R$ 395 (meia-entrada)

Mezanino 2º Piso: R$ 840 (inteira) | R$ 420 (meia-entrada)

Camarote 2º Piso A/B: R$ 870 (inteira) | R$ 435 (meia-entrada)

Camarote 1º Piso A/B: R$ 890 (inteira) | R$ 445 (meia-entrada)

Na fase “It’s Not That Deep”, Demi Lovato aposta em uma sonoridade dance-pop inspirada em trabalhos anteriores da carreira. O álbum reúne faixas com clima festivo e letras sobre liberdade, autoestima e diversão.

O projeto chegou ao público após o lançamento dos singles “Fast”, “Here All Night” e “Kiss”, música que inspirou o título do álbum a partir do verso: “Não é tão profundo assim, a menos que você queira que seja”. Demi também divulgou uma versão ao vivo da faixa “Let You Go”, destacando novamente sua potência vocal.