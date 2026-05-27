Mulheres dos jogadores da Seleção Brasileira emocionam web com despedidas antes da Copa do MundoReprodução / Instagram
Entre os nomes chamados para defender o Brasil estão Neymar, Endrick, Lucas Paquetá, Raphinha e Luiz Henrique. Nas redes, as despedidas chamaram atenção pela emoção e pelas declarações públicas de apoio antes do período de concentração da equipe.
Bruna Biancardi publicou uma foto ao lado de Neymar e das filhas do casal, Mavie e Mel, antes da chegada do atacante à concentração da Seleção Brasileira. Na legenda, escreveu: “Que Deus te abençoe, amorrr. Amamos você!”.
Já Gabriely Miranda compartilhou uma longa mensagem para Endrick e celebrou o início da caminhada do atacante rumo ao Mundial. “Aberta a temporada Copa do Mundo. Chegamos, Brasil”, publicou. Em outro trecho, destacou a emoção do jogador ao falar sobre o torneio: “Eu consigo ver o brilho nos seus olhos quando você fala da Copa do Mundo pra mim”.
Duda Fournier também mostrou a despedida de Lucas Paquetá. Em uma chamada de vídeo com o marido, ela escreveu: “Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja todos os dias! Desfrute de cada segundo... você merece sorrir assim! Te amo!”.
A mulher de Raphinha, Natalia Belloli, publicou registros de um encontro em casa após a chegada do casal ao Rio de Janeiro. Ao compartilhar fotos ao lado do atacante, ela declarou: “Eu te amo. Quanto orgulho de ti, minha vida”.
Quem também deixou uma mensagem para o marido foi Tammy Parisoto, mulher de Luiz Henrique. Ao mostrar o atacante organizando as malas antes da viagem, ela escreveu: “Ver você vestindo essa camisa e representando o nosso país é uma emoção que não cabe no peito”. Tammy ainda completou: “Que seja uma Copa linda e inesquecível”.
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