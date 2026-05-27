Mulheres dos jogadores da Seleção Brasileira emocionam web com despedidas antes da Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Mulheres dos jogadores da Seleção Brasileira emocionam web com despedidas antes da Copa do MundoReprodução / Instagram

Publicado 27/05/2026 16:47

Rio - Familiares e companheiras dos jogadores da Seleção Brasileira usaram as redes sociais nesta quarta-feira (27) para se despedir dos atletas convocados para a preparação rumo à Copa do Mundo de 2026. Antes da apresentação oficial na Granja Comary, no Rio de Janeiro, mulheres e namoradas compartilharam mensagens de carinho, registros em família e homenagens aos jogadores.