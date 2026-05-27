Franciny Ehlke revela sexo do primeiro bebê - Reprodução / Instagram

Franciny Ehlke revela sexo do primeiro bebêReprodução / Instagram

Publicado 27/05/2026 11:34

Rio - A influenciadora Franciny Ehlke revelou nesta quarta-feira (27) o sexo do primeiro bebê que espera do empresário Tony Maleh. O casal anunciou que terá uma menina durante um chá revelação compartilhado nas redes sociais.

Franciny Ehlke revela sexo do primeiro bebê Reprodução / Instagram

Vestidos de branco, Fran e Tony prepararam uma dinâmica especial para o momento. O pequeno Rafik, filho do empresário, recebeu dois moletons e retornou usando uma peça rosa, indicando que a família ganhará uma menina. Ao descobrir o sexo do bebê, a influenciadora não segurou a emoção.“De alguma forma, sempre soubemos que era você”, escreveu Franciny na publicação do vídeo.Depois da revelação, a empresária apareceu chorando nos Stories ao comentar a descoberta. “Sou muito feia chorando, mas poxa… Já chorei ontem, acordei chorando hoje. Tô tão emocionada, feliz… Independente do sexo, eu ficaria feliz, mas meu coração acelerado… Eu sentia, eu tinha certeza que já era [ela]”, declarou.A gravidez foi anunciada pela influenciadora em abril deste ano. Na ocasião, ela compartilhou fotos ao lado de Tony Maleh e imagens do ultrassom. “O amor que começou entre nós… agora cresce dentro de mim. Estou grávida”, escreveu.O casal oficializou a união em outubro de 2025 com uma cerimônia na Costa Amalfitana, na Itália. Antes disso, eles já haviam realizado celebrações no civil e em Las Vegas, nos Estados Unidos.