Djavan prestigia audição do álbum da banda TriviaMatheus Plock / Divulgação
Djavan prestigia audição do disco da banda Trivia no Rio
Trio é formado pelo filho e netos do artista
Djavan prestigia audição do disco da banda Trivia no Rio
Trio é formado pelo filho e netos do artista
Marjorie Estiano comenta decisão de não ter filhos
Atriz conta que teve uma relação difícil com a mãe durante a juventude
Solteiro, Vini Jr. reúne amigos para noite de truco em mansão no Rio
Jogador deve começar a preparação para a Copa do Mundo nesta quarta-feira (27)
Vídeo: Glenda Kozlowski opina sobre quadro de Virginia na Copa do Mundo
Apresentadora, ainda, manda recado para influenciadora digital
Irmã de Deolane Bezerra revela como influenciadora está e faz pedido: 'Não soltem a mão dela'
Daniele, ainda, agradece o apoio que a família tem recebido
Veja detalhes da caminhonete personalizada de Ana Castela
Boiadeira celebra conquista: 'Feliz e realizada'