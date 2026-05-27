Djavan prestigia audição do álbum da banda Trivia - Matheus Plock / Divulgação

Djavan prestigia audição do álbum da banda TriviaMatheus Plock / Divulgação

Publicado 27/05/2026 11:06 | Atualizado 27/05/2026 11:06

Rio - Djavan, de 77 anos, marcou presença na audição do primeiro disco da banda Trivia, formada pelo filho e netos, Inas, B e Gabriel, respectivamente, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira (26). Intitulado "Momentum", o álbum do trio já está disponível nas plataformas digitais e traz feats com BK e Melly.

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Além de Djavan, BK, Gabi Melim, Zé Ricardo prestigiaram o lançamento do álbum. Com 13 faixas autorais, "Momentum" apresenta músicas que atravessam temas da juventude, como amor, autoestima e liberdade.

"O álbum é de extrema importância pra gente porque marca o real início da nossa jornada na música. A gente vem trabalhando nesse projeto há três anos e, ao longo desse processo, fomos desenvolvendo e construindo ele de forma minuciosa até chegar no resultado que queríamos", explicou Gabriel.

B comenta as parcerias com BK e Melly no disco. "Foi uma grande honra poder colaborar com esses artistas que admiramos tanto. A faixa ‘Não Cabe No Refrão' saiu de forma bem natural e, no meio do processo dela, sentimos vontade de chamar alguém pra fazer um Rap. De cara pensamos no Bk’, que pra nós é o melhor. Em ‘Na Beira do Mar’ não foi muito diferente, sentimos que a faixa precisava de uma voz feminina e, na época em que estávamos gravando, a Melly tinha acabado de lançar seu álbum ‘Amaríssima’, que a gente gostou demais. Foi aí que vimos que era ela que faltava na nossa música".