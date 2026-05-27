Luan Pereira - Reprodução do Instagram

Luan PereiraReprodução do Instagram

Publicado 27/05/2026 07:31

Rio - Luan Pereira, de 22 anos, aproveitou a ida a Portugal para pagar uma promessa que fez quando visitou pela primeira vez o país. O cantor andou por uma hora de joelhos no Santuário de Nossa Senhora de Fátima e mostrou registros do momento em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (26).

"Fiz uma promessa com Deus em Fátima, Portugal, na primeira vez que vim. Hoje volto realizado com muitos sonhos realizados por Deus e pago a minha promessa peregrinando de joelhos sobre o santuário. Obrigado Deus por tudo que me fez, me faz e ainda me fará! Te amo! Amém!", escreveu o cantor.







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Nos stories, Luan compartilhou algumas fotos e escreveu na legenda: "Uma hora andando de joelhos no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Não foi fácil, mas Deus é incrível! Fez, faz e fará tanto ainda por mim que isso é o mínimo que eu devia fazer para Ele".

Após pagar a promessa, Luan, que estava acompanhado da noiva, Victória Miranda, realizou um show na tradicional Queima das Fitas, em Coimbra, uma das maiores e mais emblemáticas celebrações acadêmicas da Europa, durante a noite.