Lara Jucá e Orochi não estão mais juntos - Reprodução/Instagram

Lara Jucá e Orochi não estão mais juntos Reprodução/Instagram

Publicado 26/05/2026 21:53

Rio - Orochi comunicou na noite desta terça-feira (26) o término do relacionamento com Lara Jucá. O rapper publicou uma foto acompanhado da influenciadora no Instagram Stories e agradeceu o tempo que eles passaram juntos.

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"Obrigado por todos os momentos que compartilhamos até aqui, você foi a mulher mais importante e mais incrível que eu conheci mas o destino quis assim nesse momento. Foi necessário agora cada um seguir o seu próprio caminho, vou guardar tudo que vivemos com muito amor e gratidão", escreveu.

Ele também fez um pedido por respeito após a separação. "Peço que todos os fãs do casal tenham empatia por nós dois e respeitem esse momento, respeitem ela principalmente...você é uma mulher fantástica nunca se esqueça disso e nunca aceite menos do que você merece. Deus ilumine seu caminho sempre".

Orochi e Lara Jucá viveram uma relação marcada por idas e vindas desde 2019. Os dois colocaram um ponto final no relacionamento em 2023 e a influenciadora acusou o rapper de ter traído ela diversas vezes. Eles foram flagrados trocando alguns chamegos no The Town, em São Paulo, em setembro de 2025.