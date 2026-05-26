Lumena Aleluia - Reprodução / Instagram

Lumena AleluiaReprodução / Instagram

Publicado 26/05/2026 17:53

Rio - A influenciadora Lumena Aleluia anunciou sua saída do reality “Impulsiona House” após enfrentar uma crise de pânico durante o confinamento. A desistência aconteceu no último domingo (24) e foi comunicada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do programa.

Ao falar sobre a decisão, Lumena explicou que precisou priorizar a saúde emocional diante da intensidade da experiência dentro da casa. “Eu vivi isso aqui intensamente. Foi muito especial, mas também muito desafiador. Em alguns momentos, a gente precisa reconhecer os próprios limites emocionais e entender o que é melhor para o nosso bem-estar”, declarou.

A influenciadora também comentou sobre os impactos da convivência no reality e afirmou que decidiu encerrar sua participação para preservar a saúde mental. "A gente cria vínculos, se envolve com as pessoas e vive tudo de forma muito intensa. Mas, acima de tudo, precisamos cuidar da nossa cabeça e do emocional”, disse.

Apesar da saída antes da final, Lumena agradeceu pelo período em que permaneceu no programa e pelo carinho do público. “Sou muito grata por tudo o que vivi aqui e por todas as pessoas que conheci ao longo dessa jornada”, completou.

Ela não foi a única participante a deixar o confinamento antes do encerramento. No início de maio, Arthur Urach também anunciou sua saída do reality.