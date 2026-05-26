Virginia e Zé Felipe interagem na festa da filha - Reprodução / Instagram

Virginia e Zé Felipe interagem na festa da filha Reprodução / Instagram

Publicado 26/05/2026 14:07

Rio - A interação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe durante a festa de aniversário de cinco anos de Maria Alice movimentou as redes sociais. Desta vez, o assunto ganhou força após o especialista em leitura labial Velloso publicar uma análise sobre o momento em que os dois cantaram juntos a música “Só Tem Eu”, composição romântica escrita pelo sertanejo para a ex-mulher.



Antes de iniciar a interpretação, o profissional fez um alerta sobre a técnica utilizada. “Leitura labial é técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos”, explicou.



Segundo a análise divulgada nas redes sociais, o clima entre os dois chamou atenção ainda nos bastidores do palco. Enquanto amigos incentivavam Virginia a se aproximar do cantor, ela teria reagido com a frase: “Para. Para”.



Já durante a apresentação, Velloso apontou uma troca de falas entre o ex-casal. De acordo com a leitura, Virginia teria dito: “Olha, isso não se faz”. Na sequência, Zé Felipe responderia: “A música que te trouxe, hein, Vivíbora”. A influenciadora então retrucaria: “Que é? Você também”.



Outro trecho que repercutiu entre os fãs aconteceu quando os dois interpretavam a canção no palco. Virginia aparece dizendo “Volta pelo amor…”, enquanto o cantor completa: “Pelo amor de Deus, volta”.





O vídeo rapidamente viralizou e acumulou comentários de internautas que passaram a especular uma possível reconciliação. “Eu tava esperando por esse vídeo”, escreveu uma seguidora. “Vai jogando reconciliação, senhor”, comentou outra pessoa. “Se eles voltarem hoje todo mundo finge que não aconteceu nada esses últimos meses”, brincou mais um usuário.