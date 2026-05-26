Isabelle Nogueira organizou o Festival da Cunhã no fim de semana - Reprodução/Instagram

Isabelle Nogueira organizou o Festival da Cunhã no fim de semana Reprodução/Instagram

Publicado 26/05/2026 18:19

Rio - Isabelle Nogueira abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta terça-feira (26) e comentou sobre a dança em apresentação no Boi Caprichoso no Festival da Cunhã, que aconteceu no sábado (23). A cunhã-poranga do Garantido destacou a visibilidade da cultura do Amazonas.

fotogaleria

"O Festival da Cunhã nasceu pra exaltar a musicalidade e cultura amazonense. Como idealizadora, eu estou aqui de corpo e alma para reforçar isso. Foi uma noite extremamente divertida. Eu me diverti em todos os todos os ritmos! Tinha muita gente do Caprichoso lá, brincando e se divertindo. Não tinha como ser diferente", escreveu ela.

A terceira colocada do "BBB 24" celebrou a valorização dos artistas locais no evento. "Tantos me ligam pedindo pra cantar, é lindo demais! O único porém é que não tem horas pra todos. Eu precisaria de mais dias pra que todos que me buscam pudessem subir no palco. Ou quem sabe (o meu sonho) dois palcos", disse.