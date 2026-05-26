Zé Felipe fala sobre ressaca após aniversário da filha - Reprodução/Instagram

Zé Felipe fala sobre ressaca após aniversário da filhaReprodução/Instagram

Publicado 26/05/2026 16:29

Rio – Zé Felipe, de 28 anos, compartilhou em postagem no Instagram Stories, nesta terça-feira (26), um relato sobre a sensação de ressaca. O cantor apareceu cansado após a festa de aniversário de Maria Alice, sua filha com a influenciadora Virginia Fonseca.

"Não tem ideia da ressaca que eu estou. Ressaca monstra, horrível. Parece que eu entrei no meio da Gaviões da Fiel com a camiseta do Palmeiras. Parece que levei uma surra de dez pessoas que era para dividir em dez e eu levei sozinho, parece", disse ele.

"E a ressaca não chegou no auge ainda, parece que eu tô meio bêbado ainda, sabe? Olha o olho. Dormir, daqui a pouco volto pra falar pra vocês", completou o cantor.

Alguns internautas falaram sobre o possível retorno de Zé Felipe com a ex-mulher, Virginia, depois do relato do goiano. Uma seguidora comentou, "Ressaca de amor, né?”, enquanto outra pediu para que o casal voltasse. "Que saco, voltem logo”.

A celebração do aniversário de 5 anos de Maria Alice foi realizada em Goiânia na noite da última segunda-feira (25). A festa teve a presença de amigos e família, e o tema foi inspirado na Disney.