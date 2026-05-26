Mariah Carey Reprodução / Instagram

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Rio - A cantora Mariah Carey voltará ao Brasil em novembro com a turnê temática “Mariah Carey’s Christmas Time”, espetáculo natalino apresentado pela primeira vez no país. Os shows acontecem no dia 17 de novembro, no Allianz Parque, e no dia 21 de novembro, na área externa da Farmasi Arena.
Mariah Carey anuncia shows de Natal no Brasil - Reprodução / Instagram
Mariah Carey anuncia shows de Natal no BrasilReprodução / Instagram


O anúncio aconteceu nesta terça-feira (26) e movimentou as redes sociais após uma ação especial na Avenida Paulista. Um bloco de gelo instalado no local “descongelou” ao meio-dia e revelou a imagem da artista, em referência ao meme que associa a cantora à chegada do Natal.
A cantora, de 57 anos, fará sua sétima passagem pelo Brasil. A última visita aconteceu em setembro de 2025, quando foi uma das atrações principais do festival The Town. A expectativa é que o repertório reúna músicas do álbum “Merry Christmas”, lançado em 1994, além de outros sucessos que marcaram a carreira da artista.

A venda geral dos ingressos começa em 1º de junho, ao meio-dia, pela Eventim. Clientes Itaú terão acesso à pré-venda e desconto de 30% nas compras feitas com cartões de crédito do banco.

Confira os valores dos ingressos:

Rio de Janeiro

PISTA
• Meia: R$ 247,50
• Cliente Itaú: R$ 346,50
• Inteira: R$ 495,00

PISTA PREMIUM ITAÚ PERSONNALITÉ
• Meia: R$ 447,50
• Cliente Itaú: R$ 626,50
• Inteira: R$ 895,00

PACOTE VIP SUPER FÃ ITAÚ
• Meia: R$ 1.447,50
• Cliente Itaú: R$ 1.626,50
• Inteira: R$ 1.895,00

Inclui:
• Ingresso PIT VIP
• Área exclusiva em frente à Premium
• Kit especial do show

São Paulo

CADEIRA SUPERIOR
• Meia: R$ 197,50
• Cliente Itaú: R$ 276,50
• Inteira: R$ 395,00

CADEIRA INFERIOR SUL / SILVER
• Meia: R$ 297,50
• Cliente Itaú: R$ 416,50
• Inteira: R$ 595,00

GOLD
• Meia: R$ 397,50
• Cliente Itaú: R$ 556,50
• Inteira: R$ 795,00

DIAMOND
• Meia: R$ 647,50
• Cliente Itaú: R$ 906,50
• Inteira: R$ 1.295,00

ORANGE
• Meia: R$ 997,50
• Cliente Itaú: R$ 1.396,50
• Inteira: R$ 1.995,00

PLATINUM ITAÚ PERSONNALITÉ
• A partir de R$ 1.997,50 (meia)
• Até R$ 9.995,00 na primeira fila inteira

LESTE/OESTE
• Meia: R$ 847,50
• Cliente Itaú: R$ 1.026,50
• Inteira: R$ 1.295,00

PACOTE VIP SUPER FÃ ITAÚ
• R$ 500 (preço único)

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Mariah Carey anuncia shows de Natal no Brasil