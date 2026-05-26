Mariah Carey - Reprodução / Instagram

Mariah Carey Reprodução / Instagram

Publicado 26/05/2026 13:06

Rio - A cantora Mariah Carey voltará ao Brasil em novembro com a turnê temática “Mariah Carey’s Christmas Time”, espetáculo natalino apresentado pela primeira vez no país. Os shows acontecem no dia 17 de novembro, no Allianz Parque, e no dia 21 de novembro, na área externa da Farmasi Arena.

Mariah Carey anuncia shows de Natal no Brasil Reprodução / Instagram



O anúncio aconteceu nesta terça-feira (26) e movimentou as redes sociais após uma ação especial na Avenida Paulista. Um bloco de gelo instalado no local “descongelou” ao meio-dia e revelou a imagem da artista, em referência ao meme que associa a cantora à chegada do Natal. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (26) e movimentou as redes sociais após uma ação especial na Avenida Paulista. Um bloco de gelo instalado no local “descongelou” ao meio-dia e revelou a imagem da artista, em referência ao meme que associa a cantora à chegada do Natal.

A cantora, de 57 anos, fará sua sétima passagem pelo Brasil. A última visita aconteceu em setembro de 2025, quando foi uma das atrações principais do festival The Town. A expectativa é que o repertório reúna músicas do álbum “Merry Christmas”, lançado em 1994, além de outros sucessos que marcaram a carreira da artista.



A venda geral dos ingressos começa em 1º de junho, ao meio-dia, pela Eventim. Clientes Itaú terão acesso à pré-venda e desconto de 30% nas compras feitas com cartões de crédito do banco.



Confira os valores dos ingressos:



Rio de Janeiro



PISTA

• Meia: R$ 247,50

• Cliente Itaú: R$ 346,50

• Inteira: R$ 495,00



PISTA PREMIUM ITAÚ PERSONNALITÉ

• Meia: R$ 447,50

• Cliente Itaú: R$ 626,50

• Inteira: R$ 895,00



PACOTE VIP SUPER FÃ ITAÚ

• Meia: R$ 1.447,50

• Cliente Itaú: R$ 1.626,50

• Inteira: R$ 1.895,00



Inclui:

• Ingresso PIT VIP

• Área exclusiva em frente à Premium

• Kit especial do show



São Paulo



CADEIRA SUPERIOR

• Meia: R$ 197,50

• Cliente Itaú: R$ 276,50

• Inteira: R$ 395,00



CADEIRA INFERIOR SUL / SILVER

• Meia: R$ 297,50

• Cliente Itaú: R$ 416,50

• Inteira: R$ 595,00



GOLD

• Meia: R$ 397,50

• Cliente Itaú: R$ 556,50

• Inteira: R$ 795,00



DIAMOND

• Meia: R$ 647,50

• Cliente Itaú: R$ 906,50

• Inteira: R$ 1.295,00



ORANGE

• Meia: R$ 997,50

• Cliente Itaú: R$ 1.396,50

• Inteira: R$ 1.995,00



PLATINUM ITAÚ PERSONNALITÉ

• A partir de R$ 1.997,50 (meia)

• Até R$ 9.995,00 na primeira fila inteira



LESTE/OESTE

• Meia: R$ 847,50

• Cliente Itaú: R$ 1.026,50

• Inteira: R$ 1.295,00



PACOTE VIP SUPER FÃ ITAÚ

• R$ 500 (preço único)



