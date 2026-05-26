Mariah Carey Reprodução / Instagram
O anúncio aconteceu nesta terça-feira (26) e movimentou as redes sociais após uma ação especial na Avenida Paulista. Um bloco de gelo instalado no local “descongelou” ao meio-dia e revelou a imagem da artista, em referência ao meme que associa a cantora à chegada do Natal.
A venda geral dos ingressos começa em 1º de junho, ao meio-dia, pela Eventim. Clientes Itaú terão acesso à pré-venda e desconto de 30% nas compras feitas com cartões de crédito do banco.
Confira os valores dos ingressos:
Rio de Janeiro
PISTA
• Meia: R$ 247,50
• Cliente Itaú: R$ 346,50
• Inteira: R$ 495,00
PISTA PREMIUM ITAÚ PERSONNALITÉ
• Meia: R$ 447,50
• Cliente Itaú: R$ 626,50
• Inteira: R$ 895,00
PACOTE VIP SUPER FÃ ITAÚ
• Meia: R$ 1.447,50
• Cliente Itaú: R$ 1.626,50
• Inteira: R$ 1.895,00
Inclui:
• Ingresso PIT VIP
• Área exclusiva em frente à Premium
• Kit especial do show
São Paulo
CADEIRA SUPERIOR
• Meia: R$ 197,50
• Cliente Itaú: R$ 276,50
• Inteira: R$ 395,00
CADEIRA INFERIOR SUL / SILVER
• Meia: R$ 297,50
• Cliente Itaú: R$ 416,50
• Inteira: R$ 595,00
GOLD
• Meia: R$ 397,50
• Cliente Itaú: R$ 556,50
• Inteira: R$ 795,00
DIAMOND
• Meia: R$ 647,50
• Cliente Itaú: R$ 906,50
• Inteira: R$ 1.295,00
ORANGE
• Meia: R$ 997,50
• Cliente Itaú: R$ 1.396,50
• Inteira: R$ 1.995,00
PLATINUM ITAÚ PERSONNALITÉ
• A partir de R$ 1.997,50 (meia)
• Até R$ 9.995,00 na primeira fila inteira
LESTE/OESTE
• Meia: R$ 847,50
• Cliente Itaú: R$ 1.026,50
• Inteira: R$ 1.295,00
PACOTE VIP SUPER FÃ ITAÚ
• R$ 500 (preço único)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.