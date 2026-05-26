Gizelly Bicalho se tornou vendedora em plataformas digitais - Reprodução/Instagram

Gizelly Bicalho se tornou vendedora em plataformas digitais Reprodução/Instagram

Publicado 26/05/2026 16:03

Rio - Gizelly Bicalho comentou a decisão ingressar no mercado de venda de produtos em plataformas digitais. A advogada e ex-BBB explicou a mudança na vida profissional e ressaltou os problemas financeiros que enfrentava antes de entrar neste segmento.

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"'Ah, mas ela é advogada e virou vendedora. Eu ganhava R$ 1,2 mil quando me formei. Entrei no 'BBB' ganhando R$ 3 mil. O título de 'doutora' não paga as contas, não. 'Ah, mas ela foi para o maior 'BBB' da história!'. O título de ex-BBB não paga as minhas contas", afirmou ela.

A ex-sister destacou a oportunidade de conquistar estabilidade financeira. "Então, eu entrei para o novo hype, o mercado de afiliados. Porque, meu amor, vou te contar um segredo: tem um monte de influenciador aí passando perrengue. Não consegue pagar o próprio aluguel. Porque o mercado mudou, e eu entendi isso primeiro", disse Gizelly.