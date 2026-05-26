Vini Jr. compartilha álbum de fotos em suas redes sociais - Reprodução/Instagram

Vini Jr. compartilha álbum de fotos em suas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 26/05/2026 15:12

Rio – O atacante Vinícius Jr., de 25 anos, compartilhou um novo álbum de fotos no Instagram, nesta terça-feira (26). Nos registros, o jogador do Real Madrid exibiu momentos da rotina recente, mas o que chamou a atenção dos internautas foram os comentários envolvendo o término com a influenciadora Virginia Fonseca.

Na publicação, seguidores reagiram com mensagens em tom de ironia. “Fica bem”, escreveu um internauta, citando trecho de mensagem deixada pelo atacante em comunicado sobre fim de relacionamento. “Vini, se for chorar manda áudio”, brincou outro. Já um terceiro comentou: “Você é nosso orgulho, abriu o caminho pro Zé Felipe”, em referência ao ex-marido da influenciadora.

Os comentários continuaram repercutindo entre os fãs. “Você tá bem, Vini?”, questionou uma seguidora. Outro usuário saiu em defesa do jogador: “Ela não te merece, cria. Te avisamos lá no começo dessa sua loucura”. Houve ainda quem ironizasse a situação envolvendo o padrão de vida do atleta: “Quem sofre é nós. Ele é rico”, escreveu uma usuária.

Antes da publicação, Vinícius Júnior esteve em viagem por Porto Rico. Agora, o atacante se prepara para iniciar os treinamentos com a Seleção Brasileira em Teresópolis, onde a equipe dará sequência à preparação para a próxima edição da Copa do Mundo.