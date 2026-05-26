Rio - O American Music Awards 2026 reuniu, nesta segunda-feira (25), em Las Vegas, alguns dos principais nomes da música pop, latina, country, hip-hop e k-pop. Entre os destaques da noite, o BTS venceu na categoria Artista do Ano, Sabrina Carpenter levou o prêmio de Álbum do Ano com "Man’s Best Friend" e Shakira ficou com o troféu de Turnê do Ano por "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".
fotogaleria
A 52ª edição da premiação também marcou o retorno do BTS a uma cerimônia depois de quatro anos. O grupo, ainda, venceu com "Swim" na categoria Música do Verão e levou o prêmio de Melhor Artista Masculino de K-Pop. A noite também contou com uma apresentação das Pussycat Dolls, grupo que voltou à sua formação após 12 anos.
Sabrina Carpenter saiu como um dos nomes mais fortes da noite. Além de vencer Álbum do Ano, ela também foi escolhida como Melhor Artista Pop Feminina e conquistou a categoria Melhor Álbum Pop, novamente, com "Man’s Best Friend".
Justin Bieber ficou com o prêmio de Melhor Artista Pop Masculino, Cardi B venceu como Melhor Artista de Hip-Hop Feminina e também em Melhor Álbum de Hip-Hop com "AM I THE DRAMA?", enquanto Bruno Mars ganhou nas categorias de Melhor Artista Masculino de R&B, Melhor Música de R&B e Melhor Álbum de R&B.
Bad Bunny foi eleito o Melhor Artista Latino Masculino e também levou a estatueta de Melhor Música Latina com "NUEVAYoL". Shakira foi escolhida como Melhor Artista Latina Feminina e Karol G venceu em Melhor Álbum Latino com "Tropicoqueta".
A cerimônia ainda teve espaço para nomes em ascensão e fenômenos de nicho. KATSEYE conquistou os prêmios de Artista Revelação do Ano, Melhor Clipe e Artista Pop Revelação. Tyla levou a melhor na Música Social do Ano e Melhor Artista de Afrobeats.
Já o grupo fictício HUNTR/X, do filme "Guerreiras do K-pop", venceu Música do Ano, Melhor Música Pop e Melhor Performance Vocal com “Golden”, enquanto a trilha do longa também foi escolhida como Melhor Trilha Sonora. Vale lembrar que "Golden" também venceu Melhor Canção Original no Oscar deste ano (2026).
No rock e alternativo, Sombr venceu com “back to friends” e também levou Melhor Álbum de Rock/Alternativo com "I Barely Know Her". Twenty One Pilots ganhou como Melhor Artista de Rock/Alternativo. No country, Morgan Wallen foi consagrado como Melhor Artista Country Masculino e Ella Langley ficou com Melhor Artista Country Feminina.
Com essa combinação de nomes consolidados, grupos em retorno e novos artistas em ascensão, o AMA 2026 mostra a diversidade de gêneros que domina hoje o mercado musical.
Confira algumas das apresentações já disponíveis no Youtube: