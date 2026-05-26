Lore Improta e Léo Santana mostram o rosto do filho pela primeira vezReprodução / Instagram
Segundo o casal, a data escolhida por Levi já carregava um significado especial. “Nós sabíamos que ele estava esperando para nascer no dia 26. No mesmo dia da irmã (quase no mesmo horário) e no dia do casamento dos avós. Levi chegou ao mundo com 3 kg e 50 cm, saudável e cercado de muito amor”, escreveram.
Lore também destacou outra coincidência ligada ao nascimento do filho. “E como se o dia já não fosse especial o suficiente, hoje também é aniversário de nascimento de Santa Dulce, nosso Anjo Bom da Bahia. Mais uma bênção na nossa família.”
Em outro trecho da publicação, a influenciadora falou sobre a emoção após a chegada do bebê. “Ainda tentando entender o tamanho desse amor que acaba de nascer com você, meu filho. Seja bem-vindo, que a nossa vida te abrace com toda a alegria, amor e axé que existem por aqui”, declarou.
De acordo com a equipe de Léo Santana, Levi nasceu por volta das 8h20 da manhã, em Salvador. O nascimento aconteceu no mesmo dia em que Liz, filha mais velha do casal, completou 4 anos.
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