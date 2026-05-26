Lore Improta e Léo Santana mostram o rosto do filho pela primeira vez - Reprodução / Instagram

Lore Improta e Léo Santana mostram o rosto do filho pela primeira vezReprodução / Instagram

Publicado 26/05/2026 16:40

Rio - Lore Improta e Léo Santana apresentaram ao público o rosto de Levi, segundo filho do casal, nesta terça-feira (26). O bebê nasceu em Salvador, na Bahia , e teve os primeiros registros divulgados nas redes sociais dos artistas, junto com detalhes do parto e da chegada do novo integrante da família.