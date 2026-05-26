Iza compartilhou primeira foto de João Vitor Silva - Reprodução/Instagram

Iza compartilhou primeira foto de João Vitor Silva Reprodução/Instagram

Publicado 26/05/2026 19:00

Rio - Iza, de 35 anos, causou surpresa nos seguidores ao publicar nas redes sociais nesta terça-feira (26) o primeiro registro do namorado, João Vitor Silva, de 30. O ator apareceu em um dos cliques sem camisa e tocando violão.

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"As coisas boas pelo caminho", escreveu na legenda.

A publicação recebeu comentários dos internautas sobre o novo casal. "Amando e sendo amada, é isso", disse um perfil. "Ela tá vivendo e vivona", brincou outro. "Mano, esse João Vitor é um charminho", elogiou um terceiro.

Iza e João Vitor Silva assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano, durante o segundo dia dos desfiles das escolas de samba do Rio, em um camarote na Sapucaí. Os rumores sobre o affair tiveram início após os artistas serem vistos de mãos dadas no Réveillon de Copacabana.

A cantora também marcou presença na festa de lançamento de "Quem Ama Cuida", novela da TV Globo na qual o ator interpreta o médico Rafael.