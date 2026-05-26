Léo Santana se declarou para Lore Improta após nascimento de Levi - Reprodução/Instagram

Léo Santana se declarou para Lore Improta após nascimento de Levi Reprodução/Instagram

Publicado 26/05/2026 22:43

fotogaleria

"Ninguém nunca nos prepara pro que é ser pai (ainda que não seja de primeira viagem). É um fato. Não adianta, você pode programar tudo e sempre será exatamente como Deus projetou. Quando eu achei que eu não poderia amar mais do que eu já amo a minha esposa e a minha família, esse amor multiplica e se transforma na coisa mais inexplicável que se pode existir", afirmou.

O artista destacou a garra da mulher durante o trabalho de parto. "Entre sorrisos, contrações, danças, dores, bola de pilates, choros, música e ansiedade, ver Lore no ápice da sua força pra chegada do nosso filho me faz lembrar do porquê eu admiro tanto ela. E eu precisava falar sobre isso. Precisava falar o quanto eu sei que foi importante pra ela me ver presente, lado a lado em cada segundo que antecedeu e no momento exato da chegada do nosso filho".

Léo Santana também fez uma declaração apaixonada para Lore Improta. "Que privilégio poder acompanhar cada etapa desse processo, dividir com Lorena os sentimentos, ser apoio, segurança, afeto e parceria. Que honra a minha ser escolhido pra ser o parceiro da sua vida e quanta gratidão eu tenho a você por me permitir viver e sentir o maior amor de todos os tempos, pela segunda vez", concluiu.