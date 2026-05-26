Pedro Bial escolheu entrevista com Tom Jobim como a pior da carreira - Reprodução/YouTube

Pedro Bial escolheu entrevista com Tom Jobim como a pior da carreiraReprodução/YouTube

Publicado 26/05/2026 19:34

Rio - Pedro Bial, de 68 anos, abriu o jogo sobre a pior entrevista que realizou ao longo dos mais de quatro décadas de carreira. Ao videocast "Mesa da Rita", o apresentador elegeu uma conversa com Tom Jobim no "Globo Repórter" em 1985 como a mais "traumática".

fotogaleria

"Tom Jobim, fiquei nervoso, fiquei sem graça, foi um desastre. Eu me chicoteio até, sabe quando você tem uma lembrança traumática que, toda vez que ela aflora, você sente a mesma vergonha que sentiu naquele momento? Até hoje, quando lembro das gafes que dei com o Tom", revelou.

O jornalista explicou que repetiu uma pergunta sobre a faixa "Água De Beber" para o cantor. "E aí, Tom? Foi água de beber?", questionou Bial. Não aguento mais falar de 'Água de Beber'. Eu enchi o saco", respondeu Tom. "Nunca tinha contado essa história, de tanta vergonha que me dá".

Atualmente, Pedro Bial é responsável por dirigir uma série documental sobre o ícone da Bossa Nova. "Eu estou tendo a alegria de dormir, acordar, comer, beber...Eu passo dias e noites só com Tom Jobim. Vida, obra, música. Eu estou absolutamente apaixonado", disse.