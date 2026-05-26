Pedro Bial escolheu entrevista com Tom Jobim como a pior da carreiraReprodução/YouTube
Pedro Bial revela pior entrevista da carreira: 'Um desastre'
Apresentador relatou vergonha em episódio ocorrido na década de 1980
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