Pedro Bial escolheu entrevista com Tom Jobim como a pior da carreiraReprodução/YouTube

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Rio - Pedro Bial, de 68 anos, abriu o jogo sobre a pior entrevista que realizou ao longo dos mais de quatro décadas de carreira. Ao videocast "Mesa da Rita", o apresentador elegeu uma conversa com Tom Jobim no "Globo Repórter" em 1985 como a mais "traumática". 
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Pedro Bial - Divulgação / Globo
Pedro Bial escolheu entrevista com Tom Jobim como a pior da carreira - Reprodução/YouTube
"Tom Jobim, fiquei nervoso, fiquei sem graça, foi um desastre. Eu me chicoteio até, sabe quando você tem uma lembrança traumática que, toda vez que ela aflora, você sente a mesma vergonha que sentiu naquele momento? Até hoje, quando lembro das gafes que dei com o Tom", revelou. 
O jornalista explicou que repetiu uma pergunta sobre a faixa "Água De Beber" para o cantor. "E aí, Tom? Foi água de beber?", questionou Bial. Não aguento mais falar de 'Água de Beber'. Eu enchi o saco", respondeu Tom. "Nunca tinha contado essa história, de tanta vergonha que me dá". 
Atualmente, Pedro Bial é responsável por dirigir uma série documental sobre o ícone da Bossa Nova. "Eu estou tendo a alegria de dormir, acordar, comer, beber...Eu passo dias e noites só com Tom Jobim. Vida, obra, música. Eu estou absolutamente apaixonado", disse. 