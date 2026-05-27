Othon Bastos - Reprodução / Instagram

Othon BastosReprodução / Instagram

Publicado 27/05/2026 06:31

Rio - Afastado dos palcos, o ator Othon Bastos usou o Instagram, nesta terça-feira (26), para agradecer as homenagens e mensagens de carinho que recebeu em seu aniversário. O artista, que se recupera de um rompimento do tendão da perna, completou 93 anos no último sábado (23).

"Ô, gente, muito obrigado pela por essa homenagem, por esse carinho, por esse afeto que vocês tiveram comigo. Realmente fiquei emocionadíssimo ao saber que quase duas mil pessoas ligaram. Ligaram pra me desejar felicidades, de saúde, principalmente saúde, e volta ao palco. É o que eu mais espero é voltar pra ver vocês. Um grande e imenso abraço, e muito, muito obrigado", afirmou o veterano.









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No dia de seu aniversário, Othon foi surpreendido pela equipe do espetáculo "Não Me Entrego, Não!". "Estava muito emocionado e agradecido pela reunião em sua festa. Mostramos a enxurrada de mensagens de carinho e felicitações que vocês enviaram pelas redes sociais que o deixaram muito feliz. Agradecemos a todos pelas homenagens ao nosso querido ator. Viva Othon", diz o perfil da produção.







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O ator precisou adiar sessões do espetáculo que aconteceriam entre os dias 14 e 24 de maio na Caixa Cultural em Brasília devido ao rompimento no tendão. Com isso, o ator retoma o espetáculo nos dias 6 a 14 de agosto. "Não me entrego, não!" é o primeiro monólogo do veterano e comemora os mais de 70 anos de carreira dele, relembrando as vivências e fatos marcantes de sua trajetória artística.