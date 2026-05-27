Ary Mirelle é mãe de Jorge e Joaquim Reprodução/Instagram

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Rio - Ary Mirelle fez um desabafo antes de embarcar nesta quarta-feira (27) para a primeira viagem fora do país sem os filhos, Jorge, de 2 anos, e Joaquim, de 8 meses. A influenciadora relatou que irá dedicar esse período ao casamento com João Gomes. 
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Ary Mirelle viajou para dedicar mais tempo à relação com João Gomes - Reprodução/Instagram
Ary Mirelle - Reprodução/Instagram
Ary Mirelle fez viagem internacional sem os filhos - Reprodução/Instagram
Ary Mirelle é mãe de Jorge e Joaquim - Reprodução/Instagram
"Minha primeira viagem internacional sem meus filhos. Tô com meu coração tão apertado que passei o dia com febre. Mas sei que eles estão com as pessoas que mais confio, então fico tranquila", comentou nos Stories. 
A influenciadora destacou a importância de tirar um tempo para curtir a dois. "Vamos aproveitar meu gato um pouco também. E muito importante eu aprender a me desprender um pouco, viver meu casamento também", disse Ary.