Anitta - Reprodução do Instagram

AnittaReprodução do Instagram

Publicado 27/05/2026 14:09

Rio - Anitta usou seu Instagram, onde reúne mais de 61 milhões de seguidores, nesta quarta-feira (27), para fazer um longo desabafo sobre as casas de apostas online, conhecidas popularmente como bets. A cantora cobrou mais responsabilidade de influenciadores na divulgação desse tipo de serviço e afirmou que o modelo saiu do controle, defendendo que o debate seja encarado como um problema social e também de responsabilidade do Estado.

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Para explicar seu ponto, Anitta comparou a situação das bets a um tratamento médico que começa em fase de teste e precisa ser reavaliado quando não funciona. "Começou, aí todo mundo estava fazendo, foi dando certo, a galera foi ganhando uma grana. Se você é influenciador, você foi ganhando uma grana de divulgar. E aí, o povo começou a jogar. E aí estava tudo certo até que não… até que deu ruim", disse.



A cantora afirmou que, agora, chegou a hora de repensar a lógica ao redor das apostas e sua divulgação. "Chegou esse momento que você vai lá dar o feedback: 'Pô, não funcionou, vamos mudar a estratégia'. E eu acho que esse é o momento da gente no Brasil. Vamos mudar a estratégia?", questionou.



Ao longo do vídeo, Anitta disse que não quer julgar quem já fez publicidade para bets. Ela contou que, no início desse movimento, um show seu chegou a ter patrocínio de uma empresa do setor, embora ela não tenha feito divulgação direta com sua imagem. Segundo a artista, a percepção mudou depois que passou a estudar mais sobre o tema.



Foi nesse processo, segundo ela, que conheceu o livro "Vícios", de Gabor Maté, indicado por ela no vídeo. "Na real não era tão tranquilo quanto eu achava. E está tudo bem mudar de ideia, gente", afirmou. "O que importa é o que você vai fazer, as decisões que você vai tomar agora na sua vida a partir de hoje".



A cantora também falou sobre o impacto das apostas na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade. "Está acabando com a vida do pobre que acha que vai mudar de vida porque vê as pessoas ali postando que tá ganhando”, disse. Para ela, o problema também afeta outros setores do cotidiano. "As pessoas tão sem dinheiro pra sair, pra ir no cinema, pra ir num restaurante por conta disso".



Anitta cobrou ainda uma atuação mais firme do governo, especialmente sobre a propaganda das apostas. "Isso deveria vir do governo, proibir vários tipos de propaganda igual com o cigarro", afirmou, defendendo também canais de orientação e ajuda para quem enfrenta vício em jogo.



No trecho direcionado aos influenciadores, Anitta afirmou que quem trabalha influenciando comportamentos, opiniões e decisões precisa estudar o impacto do que divulga. "É um dos trabalhos do influenciador se aprimorar nesse quesito". Para explicar seu ponto, Anitta comparou a situação das bets a um tratamento médico que começa em fase de teste e precisa ser reavaliado quando não funciona. "Começou, aí todo mundo estava fazendo, foi dando certo, a galera foi ganhando uma grana. Se você é influenciador, você foi ganhando uma grana de divulgar. E aí, o povo começou a jogar. E aí estava tudo certo até que não… até que deu ruim", disse.A cantora afirmou que, agora, chegou a hora de repensar a lógica ao redor das apostas e sua divulgação. "Chegou esse momento que você vai lá dar o feedback: 'Pô, não funcionou, vamos mudar a estratégia'. E eu acho que esse é o momento da gente no Brasil. Vamos mudar a estratégia?", questionou.Ao longo do vídeo, Anitta disse que não quer julgar quem já fez publicidade para bets. Ela contou que, no início desse movimento, um show seu chegou a ter patrocínio de uma empresa do setor, embora ela não tenha feito divulgação direta com sua imagem. Segundo a artista, a percepção mudou depois que passou a estudar mais sobre o tema.Foi nesse processo, segundo ela, que conheceu o livro "Vícios", de Gabor Maté, indicado por ela no vídeo. "Na real não era tão tranquilo quanto eu achava. E está tudo bem mudar de ideia, gente", afirmou. "O que importa é o que você vai fazer, as decisões que você vai tomar agora na sua vida a partir de hoje".A cantora também falou sobre o impacto das apostas na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade. "Está acabando com a vida do pobre que acha que vai mudar de vida porque vê as pessoas ali postando que tá ganhando”, disse. Para ela, o problema também afeta outros setores do cotidiano. "As pessoas tão sem dinheiro pra sair, pra ir no cinema, pra ir num restaurante por conta disso".Anitta cobrou ainda uma atuação mais firme do governo, especialmente sobre a propaganda das apostas. "Isso deveria vir do governo, proibir vários tipos de propaganda igual com o cigarro", afirmou, defendendo também canais de orientação e ajuda para quem enfrenta vício em jogo.No trecho direcionado aos influenciadores, Anitta afirmou que quem trabalha influenciando comportamentos, opiniões e decisões precisa estudar o impacto do que divulga. "É um dos trabalhos do influenciador se aprimorar nesse quesito".

Para explicar o ponto, ela comparou a função ao próprio trabalho artístico. "Eu sou dançarina, eu tenho que fazer aula de dança. Eu sou cantora, eu tenho que fazer aula de canto, eu tenho que aprimorar porque essa é minha profissão", declarou. "Então eu acredito que influenciador tem que buscar isso também pra que influencie positivamente".



Anitta também falou diretamente com quem sente que perdeu o controle nas apostas. "Se você perdeu o controle, liga pra alguém. Não fica com medo, liga pra alguém que você conhece. Conta que isso tá acontecendo com você. Fala com algum médico, com alguém. Pede essa ajuda aí", aconselhou.



No fim, a cantora afirmou saber que poderia ser criticada pelo posicionamento, mas disse que decidiu falar mesmo assim. "Grandes mudanças exigem coragem", declarou. "Não é porque uma coisa está normalizada que ela faz bem".

Confira o relato de Anitta: