Thaila Ayala relata pânico ao suspeitar de abuso infantil referente a filha - Reprodução / Youtube

Thaila Ayala relata pânico ao suspeitar de abuso infantil referente a filhaReprodução / Youtube

Publicado 27/05/2026 12:09

Rio - Thaila Ayala, de 40 anos, relembrou um momento de desespero ao suspeitar que a filha, Tereza, pudesse ter passado por uma possível situação de abuso. Durante o podcast "Mil e Uma Tretas", do qual é uma das apresentadoras, a atriz contou que entrou em pânico depois que a menina, de 3 anos, usou um apelido para se referir à própria parte íntima, algo que não fazia parte da rotina da família.

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No episódio que foi ao ar nesta terça-feira (26), Thaila explicou que, em casa, sempre pediu "licença para tocar nas parte íntimas" dos filhos, Tereza e Francisco, de 3 e 4 anos, e os ensinou a chamarem pelo nome correto. "É vagina, pênis, mamilo. Eles têm que saber o nome desde sempre e isso ajuda muito", afirmou. No episódio que foi ao ar nesta terça-feira (26), Thaila explicou que, em casa, sempre pediu "licença para tocar nas parte íntimas" dos filhos, Tereza e Francisco, de 3 e 4 anos, e os ensinou a chamarem pelo nome correto. "É vagina, pênis, mamilo. Eles têm que saber o nome desde sempre e isso ajuda muito", afirmou.

Ela ressaltou que esses cuidados fazem parte do cotidiano familiar. "Isso era um diálogo aberto dentro de casa. Quem dá banho (nas crianças) são basicamente a mãe, o pai, a babá e minha cunhada. Não tenho família própria, então somos nós. Isso é acordado desde sempre. Já até conversei sobre isso na escola com a única responsável por trocar a fralda da minha filha. Mas aí, outro dia, do nada, a minha filha solta um apelido que nem lembro", disse ela, se referindo a parte íntima da menina.

"Vocês não estão entendendo: eu quase desmaiei! Eu comecei a tremer. Tremia, tremia, tremia, passava mal, porque ali você já pega um possível abuso... A gente sabe que não é o padrão, mas normalmente o abusador dá ‘apelidinhos’ e ‘nomezinhos’ (para as partes íntimas), então ali eu já comecei a me tremer inteira, não estão entendendo o meu pânico", lembrou.

Nervosa, a atriz disse que foi atrás para entender de onde a filha tinha aprendido o termo e descobriu que uma babá havia usado o apelido em um fim de semana. "Falei: 'menos mal'", relatou.



No episódio, Thaila também falou sobre o impacto da própria história na forma como educa os filhos. A atriz afirmou que faz parte da estatística de abuso na infância e que, por isso, o tema costuma despertar nela crises de ansiedade e pânico. "Você quer proteger. É muito difícil", disse.



A conversa teve participação da psicopedagoga Laila Romano e da influenciadora Bia Ben, com foco na importância de ensinar limites, consentimento, autocuidado e respeito ao corpo desde cedo.

Assista o podcast na íntegra: