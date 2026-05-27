Vini Jr. se reúne com amigos para jogar trucoReprodução / Instagram
Na foto, Vini aparece cercado de amigos, entre eles Éder Militão, companheiro de Real Madrid. "Truco", escreveu ele, com um coração.
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Vini Jr. se reúne com amigos para jogar trucoReprodução / Instagram
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