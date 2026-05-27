Vini Jr. se reúne com amigos para jogar truco - Reprodução / Instagram

Vini Jr. se reúne com amigos para jogar trucoReprodução / Instagram

Publicado 27/05/2026 09:28

Rio - Jogador da Seleção, Vini Jr. aproveitou a reta final das férias no Brasil para reunir amigos em uma noite de jogos em sua mansão no Rio de Janeiro. O atacante compartilhou um clique do momento de descontração, nesta terça-feira (26), no stories do Instagram.

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Na foto, Vini aparece cercado de amigos, entre eles Éder Militão, companheiro de Real Madrid. "Truco", escreveu ele, com um coração. Na foto, Vini aparece cercado de amigos, entre eles Éder Militão, companheiro de Real Madrid. "Truco", escreveu ele, com um coração.

Os registros foram publicado dias depois do término do namoro com Virginia Fonseca, anunciado no último dia 15 . Antes de voltar ao Rio, Vini passou alguns dias em Porto Rico. Agora, o jogador entra na reta final de descanso antes de se reapresentar à Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, nesta quarta-feira (27), para o início da preparação para a Copa do Mundo.



