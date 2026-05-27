Daniele Bezerra é irmã de DeolaneReprodução do Instagram
Irmã de Deolane Bezerra revela como influenciadora está e faz pedido: 'Não soltem a mão dela'
Daniele, ainda, agradece o apoio que a família tem recebido
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Registros do momento foram divulgados no Instagram
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