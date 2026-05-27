Daniele Bezerra é irmã de Deolane - Reprodução do Instagram

Daniele Bezerra é irmã de DeolaneReprodução do Instagram

Publicado 27/05/2026 08:53

Rio - Daniele Bezerra, irmã de Deolane, agradeceu, na noite desta terça-feira (26), o apoio que a família tem recebido depois da prisão preventiva decretada contra a influenciadora na Operação Vérnix, na última quinta (21). No vídeo publicado no Instagram Stories, a advogada também revelou como a loira se sentido na cadeia e fez alguns pedidos aos internautas.

"Passando para agradecer a cada pessoa que tem enviado mensagens de carinho, apoio e fé para a nossa família nesse momento tão difícil. Vocês não imaginam o quanto isso fortalece a minha irmã e todos nós, em meio a tantas acusações, julgamentos, dores, ainda existem pessoas que escolhem acreditar na justiça, na verdade e, principalmente, no coração dela", disse Daniele.

"A Deolane precisa de oração, força e amor. Eu peço a vocês que não soltem a mão dela, que continuem orando, enviando energia boa e acreditando que a verdade sempre prevalece. Deus conhece todas as coisas, nenhuma injustiça dura para sempre", comentou.

Por fim, a advogada contou que visitou a irmã na prisão. "Estive com ela hoje (ontem). Ela está bem, na medida do possível, e agradece a cada um de vocês que continuam aqui conosco".

No mesmo dia, Dayanne Bezerra publicou uma carta aberta escrita por Deolane. No texto, a influenciadora afirmou ser alvo de perseguição há mais de cinco anos e negou qualquer ligação com o crime organizado. Ela, ainda, criticou a forma como ocorreu a operação policial em sua residência.

Deolane foi presa, na última quinta-feira (21), durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), e está na Penitenciária Feminina da cidade de Tupi Paulista (SP), distante cerca de 667 km da capital paulista.

