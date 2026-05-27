Ana Castela mostra caminhonete personalizada - Reprodução do Instagram

Ana Castela mostra caminhonete personalizadaReprodução do Instagram

Publicado 27/05/2026 08:15

Rio - Ana Castela, de 22 anos, mostrou detalhes de sua caminhonete personalizada, em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (26), e se emocionou com a conquista pessoal. Nas imagens, é possível ver que o veículo tem o nome e apelido da artista, conhecida como Boiadeira, e algumas partes na cor rosa.

"Ela está pronta e eu estou muito feliz e realizada. Nunca na minha vida imaginei que eu poderia ter uma caminhonete dessa. Estou brincando que estou dó de andar com ela, queria que ficasse parada com as luzes acesas. Está muito legal e bonita. Estou realmente muito feliz", afirmou Ana, que esclareceu: "Não foi nada na parceria. Eu paguei tudo, mas estou agradecendo o povo, porque o trabalho deles é muito massa".







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Em outro momento, a cantora surgiu emocionada. "Não aguentei e comecei a chorar. Estou muito feliz, ela está muito bonita. Que alegria, Deus é muito bom comigo, com você, com todo mundo, viu?".

Para personalizar o veículo, Ana Castela percorreu cerca de mil quilômetros a bordo da caminhonete. Ela saiu de Londrina, cidade onde vive atualmente, e desembarcou em Luziânia. Trechos do percurso foram compartilhados por ela nas redes sociais.

